Las restricciones por la sequía matan al Barça: deberá elegir entre regar el césped o que sus futbolistas se duchen

La sequía ha colocado a Cataluña en una situación extrema. Una emergencia que ha llevado a la Generalitat a apelar incluso a la "solidaridad territorial" para poder traer barcos con agua a Barcelona, si fuera necesario en los próximos meses y también a probar duras restricciones. La Agencia Catalana del Agua ya ha abierto expediente a una treintena de ayuntamientos por exceder los cupos de consumo establecidos y el Gover avisa de un durísima hoja de ruta. La capacidad de los embalses se encuentra actualmente al 17,7%, pero en cuanto baje al 16% la Generalitat entraría en fase de emergencia, algo que previsiblemente ocurrirá en enero. De esta forma, ya han elaborado una hoja de ruta para evitar el malgasto de agua en diferentes ámbitos, entre ellos el deporte.

Una escasez de agua que también afectará al deporte de élite. David Mascort, consejero de Acción Climática, ha detallado hoy en RAC1 como afectarán las restricciones por la sequía a los clubes deportivos catalanes, incluyendo los profesionales entre los que destacan el Barça, el Girona y el Espanyol. Según Mascort, las entidades deportivas tendrán que escoger entre regar sus campos o ducharse. Por lo tanto, como que es indispensable que los céspedes de los estadios de los equipos profesionales estén en un estado impecable para poder jugar a fútbol, los jugadores no se podrán duchar en las instalaciones de los clubes y lo tendrán que hacer en su casa.

¿Afectará a los clubes visitantes?

"Lo que diremos a las entidades deportivas es que si quieren continuar regando los campos de fútbol para practicar deporte, aquella agua que se gaste se tendrá que ahorrar en las duchas. Pediremos que no se pasen de la dotación y lo tendrán que compensar cerrando las duchas. Así podrán mantener sus actividades", ha explicado Mascort en una entrevista con RAC1. De hecho, el consejero de Acción Climática ha dejado claro que esto no solo afectará a los clubes que tengan que regar sus instalaciones, sino que también se aplicará a las entidades que tengan que "llenar piscinas"».

La medida que ha generado una gran polémica también podría afectar a los equipos visitantes que deberían ducharse en el hotel de concentración.

Hay que recordar que las restricciones para paliar los efectos de la sequía que golpea Cataluña con contundencia desde hace meses se empezarán a aplicar a partir del mes de enero de 2024. Siempre que en los próximos días no haya una gran cantidad de lluvias que puedan cambiar la situación, cosa que no está prevista, los clubes catalanes se empezarán a ver afectados por todas estas medidas a partir del inicio del año que viene. Aún así, Mascort ha dejado claro que no se parará en ningún caso la actividad deportiva.

Más allá de nuevas limitaciones hídricas de actividades económicas y usos deportivos, la entrada en emergencia en una primera fase implica restringir el agua a 200 litros habitantes/día, que podría pasar a 180 en un segundo nivel y 160 en un tercero.

"Sabemos que estas decisiones no gusta que se tomen, pues acaban repercutiendo en la vida de las personas y en la actividad económica del país, pero es una situación grave: cada vez queda menos agua y debemos alargar al máximo la que tenemos", ha afirmado Mascort.