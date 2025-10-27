El reto viral de un aficionado del Manchester United que está a punto de cumplir: 386 días sin cortarse el pelo

El Manchester United no pasa por su mejor época futbolística. Desde hace varios años, los 'Red Devils', no logran la regularidad necesaria para poder disputar todas las competiciones. Y es que desde siempre, el United ha sido un equipo que aspiraba a ganar la mayor cantidad de títulos posibles.

Esto ha dejado de ser así y, algunos aficionados, en lugar de tomárselo mal, han decidido llevarlo por el camino del humor. Es el caso de Frank Llett, más conocido en redes sociales como 'The United Strand, que ha creado un reto dada la mala situación del equipo.

Este fiel aficionado del Manchester United hizo una peculiar promesa en octubre de 2024: no se cortaría el pelo hasta que su equipo ganara cinco partidos seguidos en todas las competiciones. Dada la irregularidad del club, su reto se ha hecho viral.

La historia de este peculiar aficionado

Todo comenzó en octubre de 2024 cuando este aficionado compartió un vídeo en sus redes sociales asegurando que no se cortaría el pelo hasta que su equipo, el Manchester United, ganara cinco partidos consecutivos.

Sin embargo, lo que parecía una broma se convirtió en una realidad. El aficionado cumplía, puesto que compartía en sus redes sociales cada día un vídeo con la evolución de su pelo, y este iba creciendo vídeo tras vídeo.

Tal ha sido la mala racha del equipo que el aficionado ha alcanzado el día 380 sin cortarse el pelo. De hecho, cuando cumplió un año, el hombre se tiñó la melena de un rojo brillante para celebrar los 360 días.

Además, detrás de esta historia no se esconde un simple reto. Tal y como ha confirmado en varias ocasiones, una vez que consiga la racha de cinco victorias, planea cortarse el pelo en Old Trafford y donarlo a la Fundación Little Princess.

Tras mucho tiempo de espera, parece que el reto podría llegar a su fin.

A dos victorias de completar el reto

Tras más de un año de reto, el Manchester United está cerca de completar los cinco encuentros seguidos ganando. La realidad es que este mismo año, los 'Red Devils' lograron una racha de tres partidos seguidos ganando, pero acabaron perdiendo en el cuarto encuentro.

Pero esta vez parece distinto. El aficionado ha compartido una última actualización en su perfil de TikTok asegurando que "está ocurriendo". Y es que tras la victoria ante el Brighton, Frank está a dos victorias de poder cortarse por fin su larga melena.

En este caso, los siguientes partidos son contra el Nottingham Forest y el Tottenham, por lo que una victoria en el siguiente encuentro dejaría al aficionado en una situación inédita: sería la primera vez que estaría tan cerca de conseguirlo.

Con casi medio millón de seguidores en TikTok y millones de visualizaciones en cada vídeo, este aficionado ha mantenido enganchados a sus seguidores desde el principio hasta el final con cada vídeo publicado.

Ahora, el fiel seguidor del United podría cumplir con el reto, y los usuarios que le siguen verían como Frank se corta el pelo tras más de un año de espera.