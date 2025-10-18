Muere Marin Zdravkov, el aficionado que cambió legalmente su nombre a ‘Manchester United’ tras una final de Champions

El mundo del fútbol despide a uno de sus aficionados más extremos: un hombre que convirtió su pasión por el Manchester United en una identidad oficial.

Tras la mítica final de Champions League de 1999, en la que el equipo inglés remontó al Bayern Múnich en los últimos minutos, cumplió su promesa: se cambió legalmente el nombre a “Manchester” y registró “United” como su apodo.

Durante más de dos décadas, vivió como un símbolo viviente del club. Se tatuó el escudo en la frente, decoró su casa con banderas y recuerdos, y hasta llamó “Beckham” a su gato. Su historia se viralizó por su intensidad, fidelidad y carácter único.

Su fallecimiento ha generado una ola de homenajes entre los fans del United y del fútbol en general. No solo apoyaba a su equipo: lo encarnaba. Y ahora, su nombre queda grabado en la memoria colectiva como el mayor acto de amor futbolero jamás registrado.