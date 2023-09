La salida de Jorge Vilda de la selección femenina es cuestión de horas

Jorge Vilda quedó señalado tras aplaudir a Luis Rubiales antes de que éste fuese inhabilitado por la FIFA. Una vez que la suspensión durante 90 días fue efectiva, Vilda sacó un comunicado totalmente opuesto a sus gestos, donde condenaba la actitud del hombre que apostó por él. "Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales ha realizado y que él mismo ha reconocido. Los acontecimientos ocurridos desde la final del Mundial hasta hoy han sido un auténtico despropósito y han generado una situación inaudita, empañando un triunfo merecido de nuestras jugadoras y de nuestro país", afirmó.

Las decisiones actuales las toma un Pedro Rocha que, a priori, era de la línea de Rubiales pero que está demostrando que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Una de ellas es que Vilda no siga. Marca informa que el seleccionador no quería abandonar el puesto, pero el acuerdo para la rescisión del año que le queda está muy cerca y es una cuestión de horas.

Vilda rechazó otras ofertas más altas económicamente para seguir con España, tal y como pronunció Rubiales en varias ocasiones. Pero sus desencuentros con las jugadoras, aparte de haberse quedado solo tras la renuncia de su staff técnico, propicia que las jugadoras no le quieran.

El aún seleccionador llegó a la absoluta en 2015 para ocupar el puesto de Ignacio Quereda, que dejó su puesto después de que las 23 jugadoras pidieron su dimisión por medio de una carta abierta en la que denunciaban sus métodos “arcaicos” y la falta de preparación. Mundo Deportivo informa que Vilda obligaba a las jugadoras a mantener abierta las puertas de sus habitaciones hasta las doce de la noche para comprobar él mismo que estaban allí antes de dormir, una decisión que consideran que atenta contra su intimidad y contra su descanso.

De esta manera, se pondría punto y final a la etapa de Vilda a la selección. Rubiales llegó a anunciar que le quería renovar por dos temporadas más a cambio de medio millón por año. Un sueldo similar al que tiene Luis de la Fuente en la absoluta. El staff de Jorge le dejó totalmente solo. Ahora está por ver si volverán tras el adiós de su exjefe.