La UE Sant Andreu, quince años esperando la visita del Betis

Uno de los clubes históricos del fútbol catalán, la UE Sant Andreu de Barcelona, recibirá en el Municipal Narcís Sala al Real Betis en la segunda eliminatoria de Copa (19:00, Movistar LaLiga TV y Movistar +). «Para nosotros es un inmenso honor, tener a un equipo como el Betis aquí en casa, es una fiesta. La rivalidad sólo durará 90 minutos», así lo contempla Manuel Camino, presidente del club desde la temporada 2011/12. Camino, capitán de barco de profesión, sabía que el mejor puerto al que la marea del fútbol los podía llevar era al del club verdiblanco. «Muchos querían al Rayo Vallecano, por la similitud, pero yo aposté por el Betis», responde el dirigente. Hay una razón económica en su apuesta. La elección del Real Betis se basa en que era el equipo del sorteo con más peñas en la Ciudad Condal. Pero no sólo eso. También hay una inclinación personal: «Hace años, en nuestro centenario (2009), el Betis tenía que venir aquí a jugar un partido con nosotros. Al final no se logró y nos quedó un mal sabor de boca. Nos habían dicho que sí y luego se vieron en la necesidad de cancelar».

La cancelación de aquel partido en el centenario de la UE Sant Andre fue algo que se entendió desde el club catalán. «Lo asumimos perfectamente, ellos tenían unos compromisos y no pudieron asistir. No pasa nada, eso es agua pasada y, aunque no vemos este partido como una revancha, lo que sí está claro es que no se lo vamos a poner fácil. Van a venir a un pequeño infierno y van a tener que sudar. Para nosotros, llegar hasta aquí ya es un premio», asegura Manuel Camino. «Nuestro objetivo será ver quién nos toca hasta dieciseisavos», afirma el presidente.

Xavier Molist es el técnico catalán. El exjugador, que llegó a disputar dos amistosos con el Barça, pretende aportar al equipo todo lo necesario para poder competir: «Nosotros tenemos personalidad con el balón, nos gusta asociarnos y el partido ante el Betis es un día importante, pero en el que no hay nada que perder. Para mí el partido más importante que he dirigido fue el del ascenso, porque fuimos a jugar al campo del Salamanca con 15.000 personas en contra y teníamos que ganar después del empate en casa (1-1), había mucho de por medio». Molist, que lideró al equipo en aquel importante ascenso a Segunda Federación ocho años después de haber caído a la Tercera, asegura que más que el resultado lo que queda en la memoria son las sensaciones: «Los jugadores y el club se merecen volver a tener a un equipo de Primera en el estadio y sobre todo queremos que nuestra gente se lo goce. Nosotros no tenemos nada que perder, lo único que debemos hacer es disfrutarlo y hacer un buen partido».

El Sant Andreu celebra su victoria frente al Terrassa FC Álvaro Martín UE Sant Andreu

En el campo, el equipo está comandado por Alberto García, Albertito. Es el capitán del Sant Andreu y a sus 26 años es el buque insignia de la institución, no sólo por el tiempo que lleva en el club sino por cómo siente la camiseta y la manera en que refleja ese amor en la cancha. «Para mí es un orgullo espectacular pertenecer a este club. El hecho de poder jugar partidos como el que se nos viene contra el Betis, con el estadio lleno, es increíble», asegura. En el barrio de Sant Andreu del Palomar hace días que no se habla de otra cosa que del partido ante los verdiblancos. «La gente tiene mucha ilusión con la Copa y en el partido se tratará de disfrutar», finaliza Xavi.