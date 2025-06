Sergio Ramos: goleador y embajador del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes

Sergio Ramos estuvo siete meses sin equipo después de acabar su relación con el Sevilla en julio de 2024. Pese a que ya tenía 38 años y las circunstancias invitaban a ello, no pensó que fuera el final de su carrera, y siguió poniéndose a punto en su casa y también en el gimnasio The Boxer Club, de Príncipe de Vergara, al mismo tiempo que Jennifer Miranda se preparaba para el Mundial. Entrenaba boxeo con el preparador de la campeona española, que el 11 de julio hará historia con su pelea por el título indiscutido del peso superpluma en Nueva York, en el Madison Square Garden.

Sergio Ramos no quería alargar su carrera porque sí, iba en serio y la oportunidad le llegó en el Rayados de Monterrey, en México, donde fue recibido por todo lo alto y no tardó en tomar protagonismo. El Mundial de Clubes es el gran escaparate, y en el primer partido, el veterano central ya se ha dejado notar. El rival era el Inter de Milán y el conjunto mexicano se adelantó con un gol con el sello del defensa español, un cabezazo tras un córner. «Fue una jugada ensayada; necesitaba el bloqueo de mi compañero para rematar con ventaja y la ejecución salió bien; espero que no sea el último del campeonato», desveló el central, contento en lo individual por el tanto, pero inconformista porque no ganaron y «cometieron errores».

Tampoco perdieron; es más, el 1-1 (empató Lautaro Martínez) puede considerarse un triunfo porque enfrente estaba el subcampeón de Europa, pero Ramos no quiere aportar sólo rendimiento a su equipo. «Al fútbol mexicano el talento le sobra. Yo creo que es cuestión de mentalidad, de costumbres, de cuidado, que poco a poco hay que empezar a profesionalizar, pero yo creo que el fútbol mexicano tiene también ese nivel de calidad y de talento que atesoran otras ligas como la Premier League o la Liga española», afirma.

Los goles de Ramos

En el Monterrey también juegan otros españoles: Sergio Canales, que en la segunda mitad estrelló un balón en el poste; y Óliver Torres. Además, viejos conocidos de la Liga como Ocampos. Sergio Ramos no ha perdido el extra que tiene como jugador. A sus cualidades defensivas, une su capacidad goleadora en las acciones a balón parado. Ha disputado diez partidos en total con el Monterrey y ha marcado cinco goles. También ha sido expulsado en una ocasión.

La hazaña del Necaxa en 2000

El Rayados está repitiendo la hazaña que ya logró el Necaxa en el primer intento de Mundial de Clubes, en el año 2000. En esa ocasión, el conjunto mexicano logró empatar, 1-1, en la fase de grupos contra el Manchester United de los Beckham, Keane o Giggs (los tres fueron titulares) y después repitió resultado, y se impuso en los penaltis, al Real Madrid en la lucha por el tercer puesto. Ese equipo dirigido por Vicente del Bosque, con Raúl, Hierro, McManaman, Morientes, Sanchis... Ganaría unos meses después la Octava Copa de Europa.

Aquel Mundial, jugado en enero, iba a tener una segunda edición en España en 2001, pero fue aplazada. No se volvió a disputar, pero desde 2005 sustituyó, en un formato muy reducido, a la Copa Intercontinental. En este 2025 la FIFA arranca su proyecto faraónico.