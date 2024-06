El serio aviso de Ancelotti y el Real Madrid a la FIFA sobre el Mundial de Clubes

Carlo Ancelotti ya está de vacaciones. No muchas y sin desconectar del todo del Real Madrid. Está en Canadá y ha sido entrevistado por el periódico Il Giornale, donde ha hablado de todo: de él, de la Eurocopa, de Kroos y del Madrid y de la temporada que le espera, que no va a ser fácil y además promete ser larga. Porque, en principio, al final se disputa el Mundial de Clubes. En principio.

El entrenador madridista ha sido muy claro y ha avisado a la FIFA de que el Madrid disputará el torneo si le pagan lo que merece. "La Fifa se olvida, los futbolistas y los clubes no participarán en ese torneo.Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la Fifa nos quiere dar esa cantidad por toda la competición Negativo. Como nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", ha contestado con mucha contundencia.

Ha hablado de su juventud:

"Tuve la suerte de vivir y crecer en un ambiente sereno, no había dinero en la familia pero el ambiente era siempre tranquilo, no había peleas, las discusiones eran raras. Iba a misa acompañado de mi abuelo, luego él iba a la panadería a comprar caramelos, después venía la comida"

Y de su ídolo futbolístico: "Yo tenía el fútbol en la cabeza y Sandro Mazzola era mi ídolo. Mi primo Amedeo Curioni me había regalado una camiseta del Inter cuando volvía de Milán, así que me hice seguidor de los nerazzurri, Mazzola era el futbolista de mis sueños. También me gustaba Boninsegna".

Ancelotti y los presidentes que ha tenido

También de los presidentes que ha tenido: "Ceresini, Tanzi, Viola, Agnelli Gianni y Umberto, Berlusconi, Abramovich, Rummenigge y Hoeness, Al Khelaifi, Vichai (omito el larguísimo apellido del presidente del Everton fallecido en accidente de helicóptero), Aurelio y Florentino. Algún día tendré que escribir un libro, «Yo y mis presidentes». Cuando las relaciones se rompen, no las humanas sino las profesionales, es mejor salir sin polémicas ni rencillas'.

Y ha reflexionado sobre ser entrenador: "El caso Klopp es significativo. La presión continúa, el peso de la responsabilidad se vuelve demasiado, la obsesión se apodera de uno. También le pasó a Arrigo Sacchi. Yo mantengo la pasión, así vivo el juego, el partido, mi trabajo, siempre he llevado este equilibrio conmigo, he superado momentos no siempre positivos, después de mi experiencia con el Everton estaba fuera del radar, pensaban que estaba hervido, ya era viejo"

Ancelotti: "Madrid es especial"

Y de Madrid, claro: "Madrid es especial. El Milan está en mi corazón, jugué, entrené, es una gran parte de mi vida profesional. El Real es el Real, ¿qué puede haber mejor? Aquí hay respeto por la historia, todos los futbolistas del pasado están presentes en las fotografías del polideportivo".

No descarta a Kroos: "Desgraciadamente Kroos ha decidido parar, es alemán en sus elecciones pero seguirá viviendo en Madrid, le he dicho que si en otoño lo reconsidera, una llamada y empezamos de nuevo", bromeaba.