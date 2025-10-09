Szczesny no puede ser más claro con la situación de Ter Stegen: "Yo pasé por lo mismo y me retiré..."

Marc-André Ter Stegen avanza según lo previsto en su proceso de recuperación. La lesión de espalda que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego evoluciona favorablemente, y se espera que pueda reincorporarse en enero. Sin embargo, la competencia interna, los movimientos en la portería y el interés de varios clubes europeos podrían abrirle la puerta del club en el mercado invernal.

Ter Stegen está cumpliendo los plazos previstos y podría volver a entrenar con el grupo a finales de noviembre pero no parece que pueda disfrutar de minutos. Hansi Flick ya ha dejado claro que sus porteros son Joan Garcia y el polaco Szczesny lo que puede llevar al portero alemán a buscar una salida con la vista puesta en el Mundial de 2026.

Desde Inglaterra, Newcastle, Tottenham y Manchester United han sondeado su situación, conscientes de que el alemán podría estar abierto a una nueva aventura si no recupera la titularidad en el Camp Nou. El Mónaco también mantiene su interés aunque el alemán ya cerro la puerta a cualquier tipo de negociación con el equipo del principado el pasado verano dejando clara su postura de mantenerse en Barcelona.

Una delicada situación a la que se ha referido de manera contundente Tek Szczesny. El portero se ha pronunciado sobre la situación vivida por Ter Stegen la pasada temporada y el escenario generado tras el fichaje de Joan García.

Yo me retiré...

"No creo que sea una situación agradable. Estuve en la misma situación con la Juve y decidí retirarme del fútbol. No le aconsejo lo mismo a Marc, porque aún tiene mucho que aportar al fútbol, pero creo que a veces, en este trabajo, hay que aceptar que algunas decisiones te perjudican. El club decidió fichar a Joan y tuvo la oportunidad de traer a un talento de talla mundial que puede jugar en el Barça los próximos 15 años" afirma en una entrevista en Mundo Deportivo.

"Debe ser frustrante para él después de haber sido un jugador tan importante durante tantos años, pero Marc es un tipo muy inteligente y creo que lo entiende. No es solo una decisión para el club ahora, sino también para el futuro. Hablamos mucho este verano y creo que lo entiende. Lo más importante para él ahora es recuperar la forma física, porque se perdió todo el año pasado", añadió.

El portero también ha querido dejar claro que mantiene una gran relación con el capitán. "Tenemos una relación fantástica, somos amigos y hablamos mucho. Jugamos un fútbol fantástico y vi a Marc muy contento por el equipo y por el club por volver a donde tiene que estar, que es ganar trofeos. Nunca lo vi frustrado. Quizás lo estaba, no lo culparía si lo estuviera, pero nunca nos lo demostró", sentencia.