Tebas, contra la piratería y la Superliga en el Congreso: "Basta de nuevas competiciones"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó una vez más su malestar por la saturación del calendario del fútbol provocado por los nuevos formatos como el Mundial del clubes, la Liga de Naciones o el mayor número de países en la Copa del Mundo, y afirmó que van a obligarles a "acabar las competiciones en marzo", así como alertó de la "amenaza" que sigue suponiendo la Superliga.

"No quiero jugar entre semana, a mí tampoco me gusta. Ya no sé cuántas selecciones juegan el Mundial. Vamos a tener que acabar las competiciones en marzo. El problema no está en la Liga sino en otras dedicadas a una minoría que es la que más ingresa. Estamos yendo en el sentido contrario. Basta ya de nuevas competiciones y de nuevos formatos", dijo Tebas este martes durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados.

El dirigente recordó que el fútbol profesional supone el 1,4 por ciento del PIB en España, y que genera más de 168.000 puestos de trabajo, una industria que puede poner en riesgo el proyecto de la Superliga, detrás de la que está "no el Real Madrid como club sino su presidente, Florentino Pérez".

"Vivimos en un mundo profesional en el que parece que todo se arregla con nuevos formatos, pero la industria está bastante consolidada y ha sido de éxito durante los últimos 25 años. La Superliga es un proyecto que no está siendo transparentado, que pone en riesgo la industria del fútbol profesional", reiteró.

En este sentido, Tebas indicó que la resolución del Tribunal de Justicia de la UE condenó por "abuso de posición dominante" a la UEFA y FIFA, pero que esta sentencia "no avala la Superliga sino que reconoce el monopolio de UEFA y FIFA". "Pero que éstas hagan reglamentos claros, sobre todo referidos a una nueva competición", manifestó.

En Europa, el fútbol profesional arroja estos datos: 75.140 trabajadores deportivos, 1.549 clubes, 68.375 jugadores y 20.000 millones en ingresos audiviosuales. "El modelo de la Superliga es el que está presentando la NBA en Europa. No es serio presentar tres diferentes en tres años de una competición que puede variar el ecosistema del deporte europeo", denunció.

Según un informe de la consultora 'KPMG', la Superliga provocaría una reducción en el valor de los clubes de fútbol españoles del 30,34 por ciento, unos 1.160 millones, y el riesgo de "desintegración del ecosistema europeo" así como implementaría un "modelo elitista y oligarca".

El máximo responsable de la patronal de clubes aseguró que "no hay una liga europea que apoye" el modelo de la Superliga, y advirtió del peligro que corre el baloncesto con la propuesta presentada por la NBA. "Cuidado que el baloncesto ya viene 'tocado' desde 2003 con el modelo de la Euroliga. La acb ingresa lo mismo en derechos audiovisuales que en 2003 cuando el resto los hemos multiplicado por cinco. Se ha quedado estancada; en el fútbol nos pasaría lo mismo", auguró.