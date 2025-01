La reciente nominación al Oscar de la actriz española Karla Sofía Gascón por su papel en "Emilia Pérez" se ha visto empañada por la controversia surgida a raíz de antiguos tuits publicados por la intérprete. Aunque la polémica inicial se centró en mensajes con contenido racista e islamófobo, también han salido a la luz comentarios relacionados con el fútbol español, específicamente sobre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Karla Sofía Gascón, conocida por su franqueza en redes sociales, ha demostrado ser una ferviente seguidora del Real Madrid. En varios tuits, la actriz expresó su apoyo incondicional al club blanco, utilizando a menudo un lenguaje apasionado y, en ocasiones, controvertido.

En uno de sus mensajes más comentados, Gascón escribió: "El Real Madrid no es solo un equipo de fútbol, es una forma de vida. Los que no lo entienden es porque no tienen alma blanca"¹. Este tipo de declaraciones reflejan el profundo arraigo emocional que la actriz siente por el club madrileño.

Mensajes contra el Barcelona

Por otro lado, los comentarios de Gascón sobre el FC Barcelona han sido objeto de críticas por su tono agresivo y, en algunos casos, ofensivo. La actriz no ha ocultado su animadversión hacia el club catalán, llegando a publicar mensajes que han sido considerados inapropiados por muchos usuarios de redes sociales.

Hablaba mucho de fútbol Gascón en las redes y no siempre de manera educada: "Más malos que las ratas, aunque los marroquíes fueron todavía peor, excepto en los penaltis. Nos engañaron con los 7 goles a Costa Rica". Este comentario, que hace referencia a un partido de la selección española, también incluye una comparación despectiva con el equipo marroquí, lo que ha sido interpretado como una muestra más del lenguaje problemático utilizado por la actriz en sus redes sociales.

La nominación al Oscar de Karla Sofía Gascón, que la convierte en la primera actriz trans en optar a este prestigioso galardón, ha sido recibida con una mezcla de elogios y críticas. La propia actriz ha declarado que recibió la noticia de su nominación "entre insultos y vejaciones"⁸, lo que sugiere que ya estaba enfrentando una reacción negativa incluso antes de que salieran a la luz sus antiguos tuits. Pero la revelación de estos mensajes ha generado un debate en la industria cinematográfica y entre el público en general. Algunos argumentan que los comentarios de Gascón, tanto sobre fútbol como sobre otros temas, no deberían afectar la evaluación de su trabajo actoral. Otros, sin embargo, consideran que las declaraciones públicas de una figura nominada al Oscar deben ser sometidas a un escrutinio más riguroso.

En una entrevista reciente, la actriz declaró: "Creo que ya es hora de empezar a separarse de este tipo de cosas y valorar de verdad la actuación que he hecho, que creo que es algo extraordinario" Queda por ver cómo esta controversia afectará las posibilidades de Gascón de ganar el Oscar. La Academia de Hollywood ha sido cada vez más sensible a las cuestiones de diversidad e inclusión en los últimos años, pero también ha enfrentado críticas por su manejo de situaciones similares en el pasado.