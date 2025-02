La víctima de Dani Alves respira tras el nuevo golpe judicial al ex futbolista: "Sería revictimizarla"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado la petición de la defensa del futbolista Dani Alves de que la víctima vuelva a ser explorada por dos peritos que determinen las secuelas que padece y si son compatibles con haber sufrido una violación.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sala de apelaciones del TSJC descarta esa prueba que solicitaba la defensa del futbolista brasileño en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. El tribunal rechaza la pericial solicitada al considerar que supondría una «revictimización» para la joven.

Alves alegó en su recurso que los peritos de la defensa no pudieron participar en el examen médico forense al que se sometió a la denunciante, a pesar de que la Audiencia de Barcelona autorizó la exploración. En este sentido, el tribunal indica que «no procede una segunda exploración, ya que la condena no fijó la indemnización a la víctima en base al alcance de los daños morales, sino que el fallo se limitó a recoger que sufre sintomatología postraumática, «no siendo posible determinar en qué porción está exclusivamente relacionada con el hecho traumático sufrido y cual estaría modulada por el estrés ambiental posterior que actuaría como factor potenciador, sobreañadido».

El alto tribunal catalán solo ha estimado la incorporación de 900 noticias de prensa publicadas durante la instrucción del caso, documentación que tiene como objetivo poner de relieve la existencia de un juicio paralelo. Esta prueba fue inadmitida por la Audiencia de Barcelona durante el juicio que si lamentó las filtraciones. Además, los magistrados han desestimado celebrar una vista para resolver el recurso presentado por la abogada del futbolista brasileño contra la sentencia que le condenó a 4 años y medio de prisión.

Dani Alves pierde de nuevo una de las grandes batallas libradas durante el proceso en torno al estado psicológico de la víctima cuyo examen .- presentado en el juicio- desveló que estaba viviendo un auténtico infierno.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó un escrito desgarrador escrito en el que se detalla, con pelos y señales, el episodio de "angustia y terror". Por medio de ese documento se conocieron presuntos detalles aún desconocidos de la "actitud despectiva y violenta" de Alves y como lo vivió la víctima que asegura que llegó a faltarle el aire.

Pero además de este estremecedor relato, la Fiscalía puso encima de la mesa la grave situación mental de la víctima.

¿Qué decía su informe psicológico?

La víctima está todavía de baja laboral. Han pasado meses y todavía no ha podido superar el trauma que le supuso la acción de Dani Alves, afirmaba el documento. La fiscalía detalla en su escrito de acusación que, según el informa psiquiátrico forense, la mujer presenta sintomatología de tipo ansiosa depresiva con somatizaciones, compatible con un trastorno secundario a "un hecho estresante o traumático". Los facultativos concretan que su intensidad "globalmente es elevada", con "repercusión funcional a nivel laboral y social". El estrés "ambiental" posterior, indicen, actuó como potenciador de esta situación. La afectación psíquica se extiende a "las áreas personal, socio familiar y de salud física y mental". Los informes periciales recalcan que la joven sufre en la actualidad un "trastorno de estrés postraumático" importante.

Unas imágenes que suelen ser recurrentes en este tipo de abusos. Y es que la joven vive un calvario desde la misma moche que se produjeron los hechos. "Su sintomatología ya no es de una mujer que ha sufrido una agresión sexual sino que aquí se suma una presión mediática, es decir, es un plus en esta sintomatología traumática" alertó su abogada ante los continuos intentos del brasileño por desmontar su relato y minar su credibilidad -el mayor temor de la joven-.

Asimismo se desveló que la joven seguía tratamiento psiquiátrico desde el episodio. “Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia”. El hospital le recetó todo un tratamiento encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, porque el futbolista no usó preservativo. Además, tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde que prestó declaración” desvelaba en su día la letrada.

En un informe presentado en el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, se relatan las serias secuelas que sufre la joven desde que pasaron los hechos como miedo, asco o "angustia".

"Llanto, asco y ataques de pánico"

En su visita al médico forense, a la que acudió con su madre, aseguró sentir “rabia”, “tristeza” y “asco” al recordar lo que ocurrió. Además, mencionó la angustia que siente porque a menudo se cuestionan sus palabras y su miedo a salir a la calle por si algún detective contratado por Alves o su equipo legal la estuviera siguiendo, lo que podría terminar dando a conocer su identidad. Asimismo, según el citado informe, rememorar los hechos le provoca un “llanto incontrolable” y ataques de pánico.

Toda una sintomatología traumática que los expertos definen como el síndrome de trauma por violación o RTS.

¿Pero que es el RTS?

Se trata de trauma psicológico experimentado por una víctima de violación que incluye interrupciones en el comportamiento físico, emocional, cognitivo e interpersonal normal. La teoría fue descrita por primera vez por la enfermera Ann Wolbert Burgess y la socióloga Lynda Lytle Holmstrom en 1974.

El RTS es un conjunto de signos, síntomas y reacciones psicológicos y físicos comunes a la mayoría de las víctimas de violación inmediatamente después de una violación, pero que pueden prolongarse durante meses o años después con altos niveles de angustia..

La Red Nacional de Incesto y Abuso de Violación de Estados Unidos afirma que, en la mayoría de los casos, la etapa aguda de una víctima de violación puede clasificarse en una de estas tres respuestas: expresada ("Puede parecer agitado o histérico, y] puede sufrir episodios de llanto o ataques de ansiedad "); controlado ("el sobreviviente parece no tener emociones y actúa como si 'no hubiera pasado nada' y 'todo está bien'"); o conmoción / incredulidad ("el superviviente reacciona con una fuerte sensación de desorientación. Puede tener dificultades para concentrarse, tomar decisiones o realizar tareas cotidianas).

Dani Alves fue condenado por agresión sexual a 4 años y seis meses de prisión. El tribunal de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona le impuso además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas. La sala decidirá en las próximas semanas sobre los recursos que presentaron contra la sentencia tanto Alves como la víctima, quien pedía que se elevara la pena impuesta al exjugador del FC Barcelona.