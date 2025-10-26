Xabi Alonso se estrena en un Clásico como entrenador: así fueron sus partidos contra el Barcelona como jugador

Llega el Clásico. El partido más espectacular de fútbol mundial mide a Real Madrid y Barcelona en la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Madridistas y culés lucharán por el liderato en el Santiago Bernabéu, que acaparará todos los focos. Mbappé y Vinicius son las grandes estrellas en los de Chamartín mientras que Lamine y Pedri son las mayores figuras de los de la ciudad condal. Sin embargo, estos partidos no siempre transcurren por el guion esperado y otros jugadores pueden decidir el rumbo esperar.

Para entender lo que puede pasar este domingo no solo hay que mirar hacia el campo, también hacia el banquillo. Flick cambió el rumbo habitual de los Clásicos la temporada pasada ya que los blancos se habían llevado siete de los últimos nueve en Liga y el año pasado ambos cayeron del lado blaugrana. Este domingo se estrena Xabi Alonso en un Clásico como entrenador del Real Madrid en busca de un nuevo impulso que cambie la dinámica.

Xabi Alonso, contra la maldición del debutante

El tolosarra no se ha enfrentado nunca al conjunto culé como entrenador y buscará la victoria en su estreno para así hacer olvidar la dura derrota en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en su primer gran partido como entrenador del Real Madrid. Ese tropiezo fue el único en lo que va de temporada ya que el resto de partidos han sido triunfos, lo que lleva a los merengues hasta lo más alto de la clasificación liguera.

Sin embargo, si Xabi Alonso quiere salir del Clásico como líder tendrá que romper una estadística que castiga a los últimos entrenadores que se han sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu: Siete de los últimos ocho entrenadores del Real Madrid perdieron su primer Clásico en Liga. Es una cifra muy alta para un equipo de esta categoría y solo tiene una excepción: Zinedine Zidane. El francés venció 1-2 en el Camp Nou en abril de 2016.

Xabi Alonso conoce bien al Barcelona

Es su primer Clásico como jugador, pero ya se enfrentó al Barça en hasta 30 ocasiones como jugador. Se enfrentó al conjunto culé con la Real Sociedad, el Liverpool y el Bayern además de con el Real Madrid. Su balance total es de ocho victorias, siete empates y 15 derrotas. De esos 30 partidos, 20 fueron con la camiseta blanca y el balance también es negativo: cinco victorias, seis empates y nueve derrotas.

Las finales de Copa en el recuerdo

El que fuera centrocampista vivió la época de mayor rivalidad y tensión entre ambos equipos con el duelo Mourinho contra Guardiola que paralizó el fútbol mundial. Sus dos grandes triunfos ante el Barcelona fueron en las dos finales de Copa del Rey que ambos equipos disputaron en 2011 y 2014, ambas con victoria blanca. La primera supuso la primera gran victoria del técnico portugués y la segunda ya fue con Ancelotti en la temporada de La Décima.

También sufrió duros golpes que seguro que guarda en su memoria para tratar impedir que se vuelva a repetir algo así en su etapa como entrenador: el 5-0 en el Camp Nou en el primer Clásico de Mourinho y la eliminación en Champions League. En la primera el Real Madrid sucumbió completamente y la segunda estuvo marcada por la polémica expulsión de Pepe. Para bien o para mal, todo esto es pasado y este domingo empieza a escribir su historia como entrenador en El Clásico.