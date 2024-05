Xavi no se cierra la puerta a volver y despeja balones: "Eso que lo explique Laporta..."

El tiempo de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona ha terminado. El viernes, dos días antes de que acabe la Liga, Joan Laporta le comunicó de forma oficial su despido. No han tratado demasiado bien al entrenador que fue una leyenda del club como jugador. Xavi, de momento, mandó una carta de despedidas en su Instagramen la que no pasó factura, e incluso en los agradecimientos citó al presidente Joan Laporta. Ya ha dirigido su último entrenamiento y faltaba la penúltima conferencia de prensa, antes del partido contra el Sevilla, en el que se va a sentar en el banquillo pese a saber que ya no seguirá la próxima temporada. Hay muchas cosas que todavía están en el aire, como por ejemplo el finiquito del técnico. Compareció de forma muy puntual a las 13:00. Bebió un trago de agua y comenzó. Estas han sido sus respuestas.

Cómo afronta el último partido

"Estoy bien. Han sido días complicados, no sencillos. Estoy con la conciencia tranquila, orgulloso, son dos años y medio de entrenador del Barça, no ha sido fácil, cuando vine sabía que era una época difícil, pero creo que podemos estar orgullosos por la situación en la que estaba el club. Siempre he sido un hombre de club. En general contento, porque creo que se ha hecho un buen trabajo. Este año no se ha conseguido los objetivos de los títulos, pero el año pasado ganamos dos y jugamos buenos partidos. Ha sido un aprendizaje tremendo. Doy las gracias al club".

Molesto por las formas

"No, no. Yo simplemente. He hablado con el presidente, me ha dado los motivos de por qué cree que el club necesita un cambio de rumbo y no me queda otra que aceptarlo. Soy un hombre de club. Le di un abrazo y a partir de ahora seré un aficionado más".

Cambio de criterio en un mes

"Lo han decidido porque piensan que el club necesita un cambio. Yo les dije que seguía motivado y con una gran ambición, que podíamos competir cambiando algunas cosas. Pero no me espera otra que aceptarlo y desearles lo mejor".

¿Volver?

"Me gustaría. Es el club de mi vida. He pasado una montaña de emociones. Y sí, claro, me encantaría volver. Soy profesional y puede pasar".

Liquidación de contrato

No habrá problemas, no va por ahí. Lo que dije, así será.

El Barça no sabe despedir a sus leyendas

"Esto no es una pregunta para mí, es para el presidente y el directo deportivo. Yo estaba ilusionado, a mí me comunican lo contrario y sólo puedo aceptarla".

Diferencias con el presidente

"No, no. Me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos. No he tenido problema con los dirigentes. Soy un hombre de consenso, de club, me he adaptado a las circunstancias muy adversas. El presidente me dio sus raciones y sólo puede aceptarlas porque él es el que toma las decisiones".

Plantilla

"Ser honesto, les he explicado la realidad, los motivos del presidente, lo que ha acabado de alguna manera desencadenando mi destitución y tiene que saber lo que ha pasado. La reacción ha sido espectacular. Lo podéis ver en público, y también en privado. Con eso me quedo".

Qué le gustaría ahora

"Ya dije que me tomaría un descanso, y después a ver que me depara el futuro".

Los motivos

"Es una pregunta que tiene que contestar ellos. Las razones son suyas, no mías. Ellos toman la decisión".

Si cambiaría algo

"Este año no hemos competido de la mejor manera. Hemos dado un paso adelante en el juego, pero no suficiente para ser competitivos y ganar títulos".

Qué ha aprendido

"Sobre todo porque he tenido que tomar decisiones importantes y no me arrepiento de nada. He sido honesto con los jugadores y los dirigentes. Las decisiones deportivas, en el campo, a nivel táctico, nos hemos ido equivocando y hemos aprendido".

Bajas durante la temporada

"Sí, no hemos tenido la fortuna, pero no pienso que sea el motivo principal. Ha ayudado, pero lo hemos tenido en nuestras manos y hemos fallado. Esto va de ganar".

Abrazo de Yuste

"Rafa ha sido un hombre especial que nos ha transmitido apoyo siempre, pero han tomado la decisión, sobre todo el presidente. Agradecido a todos por la oportunidad de entrenar al club de mi vida"

Volver, ¿como entrenador?

"He contestado porque me habéis preguntado, pero no lo he pensado. Queremos a este club, queremos lo mejor, ojalá se dé la oportunidad de volver a trabajar por y pare el club de nuestras vidas".

Se ha sido injusto contigo

"Creo que no lo he de valorar. Él sabe mi opinión de todo lo que ha pasado. No es bueno que yo opine públicamente. No me aporta nada. Me marcho tranquilo. Mi palabra es agradecimiento".