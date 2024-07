El futbolista de la selección española que quiso dar un beso a Ibai Llanos

Unai Simón fue uno de los nombres propios de la Eurocopa. El portero es un gran amigo de Ibai Llanos y el streamer bilbaíno troleó al guardameta. "Unai Simón me mordió tres veces la oreja y me dijo que nos teníamos que besar. Un buen tío", aseguró. "¿Tú por qué eres del Real Madrid?", le aseguró.

"Qué quieres que te diga, hay gente que sigue pensando que me he hecho del Madrid cuando me abrí Twitter. Hostia chavales, yo no os puedo convencer de nada", lamentó un Ibai Llanos que ya tuvo una suerte de 'polémica' cuando el Athletic le dedicó un vídeo a través de su cuenta de TikTok.

El streamer acabó reculando después de que los athleticzales le explicaran qué significa ser del Athletic después de que el bilbaíno dijera que no era del Athletic "porque no ganaban Champions", en tono de broma.

“Me están poniendo allí a muerte. Todo el mundo me dice “Ibai, tú eres del Madrid porque ganan Champions”, pero lo digo yo y... Qué le voy a hacer gente. No volveré a Bilbao, qué le voy a hacer. Yo del Athletic he dicho muchas cosas buenas siempre, pero me tienen rabia, me tienen manía”.

Ibai es el streamer más conocido en España vinculado al mundo del deporte y todos sus shows tienen un componente deportivo cuanto menos importante.