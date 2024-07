Unai Simón vuelve a responder sobre Mbappé y deja muy clarito lo que no es

Unai Simón no ha eludido ningún tema durante su reciente entrevista en Radio Nacional de España. Los periodistas no dudaron en abordar la controversia generada por sus comentarios previos sobre Kylian Mbappé. En este contexto, Simón aclaró que fue malinterpretado y que en ningún momento tuvo la intención de contradecir a Mbappé ni mucho menos ser etiquetado como fascista.

Simón subrayó que lo que se dice públicamente puede dar lugar a malentendidos si no se explican los temas con detalle. Según él, la falta de claridad en las declaraciones puede ser una fuente constante de controversias y equívocos, especialmente en un mundo de redes sociales, como el actual. Por ello, expresó la importancia de ser preciso y cauteloso con las palabras elegidas al expresar opiniones públicas, especialmente cuando se trata de figuras tan influyentes como Mbappé.

"Al final es lo que conllevan las entrevistas o cuando te expones a los medios. Tu tienes una opinión sobre ciertos temas y lo que dije en rueda de prensa sobre la política creo que se malinterpretó un poco porque yo en ningún momento quiso contradecir a Mbappé y la gente me catalogó de fascista, yo tampoco soy fascista, pero mucha gente lo interpretó de esa manera. No era mi intención", aseguro.

El portero destacó que es consciente de cómo se pueden generar polémicas a partir de malas interpretaciones. En su experiencia, incluso los comentarios más inocuos pueden ser sacados de contexto y utilizados para crear debates innecesarios. "Cuando hablas en público hay que ser consciente de lo que dices. Yo doy mi opinión y a la gente le puede gustar más o le puede gustar menos. Yo vivo bastante tranquilo en este sentido porque que me critiquen aunque se hable de mí por estas cosas no me molesta tanto como lo que se pueda hablar de mí en el campo, que yo creo que es de lo que se debería hablar", decía Unai,

Por esta razón, Simón a menudo opta por evitar hacer declaraciones que puedan prestarse a confusión o ser manipuladas con el fin de evitarse problemas y centrarse en lo que realmente importa: su desempeño en el campo de juego. "Muchas veces, cuando te expones en una entrevista y no explicas estos temas tan meditados con determinación o siendo detallado, se pueden malinterpretar. Pero al final son opiniones", decía.

Durante la entrevista, Unai Simón también abordó cómo las críticas sobre su vida personal o sus opiniones no le afectan tanto como las críticas sobre su papel en los partidos. El guardameta admitió que, si bien cualquier figura pública está sujeta a escrutinio, lo que realmente le importa y le afecta son las opiniones y críticas relacionadas con su rendimiento deportivo. Para él, su principal preocupación y su mayor responsabilidad es dar lo mejor de sí mismo en cada partido, ya que sabe que su desempeño tiene un impacto directo en su equipo y en los aficionados que lo apoyan. ""Estas cosas pasan, pero vivo muy tranquilo. Creo que es normal cuando te expones ante los medios y por eso muchas veces intento evitarlos porque una mala comprensión de lo que he intentado explicar puede generar debate con mucha polémica y creo que no es el momento de generarlos, pero no me afecta porque yo lo que trato es de jugar al fútbol y nada más", acabó.