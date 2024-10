Gavi vuelve: de ser un “zombie” a su regreso a una convocatoria, ante el Sevilla, 336 días después

El Barcelona dio la lista de convocados para enfrentarse esta noche al Sevilla en Montjuic con varias novedades, especialmente una: Gavi regresa a los terrenos de juego casi un año después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con afectación del menisco externo.

En concreto, entre el 19 de noviembre de 2023, cuando el centrocampista se lesionó de gravedad en el partido que España jugaba contra Georgia de clasificación para la Eurocopa, y este 20 de octubre de 2024, cuando ha vuelto a una lista, han transcurrido 336 días. El proceso ha sido largo, y parte de él puede verse en un documental de “Barça One”.

Cuando se hizo daño, Gavi todavía quiso seguir en el partido, pero al intentar hacer un control se dio cuenta de que algo iba muy mal. Se fue al suelo en el José Zorrilla, en Valladolid, y abandonó el verde con las manos en la cara, entre lágrimas.

En el documental, Gavi afirma que lo primero que piensas es “en querer jugar”, aunque después poco a poco todas las personas que le rodean le hacen darse cuenta de que tiene que marcarse objetivos más cortos. Los primeros en animarlo son los compañeros y el entrenador, en ese momento Xavi, que le dijo que él tuvo la misma lesión y volvió siendo mejor. “Antes de la operación estuve como una semana. No sentía mucho dolor, pero tenía la pierna como dormida y cansada”, explica Gavi, que al día siguiente de pasar por el quirófano volvió a casa y no aguantó “ni dos horas”. “El dolor era inaguantable”, admite. Volvió al hospital.

La peor sensación fue al comienzo. “No tenía ganas de nada. Estuve un mes que no quería ver a nadie, sólo quería estar solo en casa”, reconoce. “Las primeras semanas después de la operación era como un zombie, no podía moverme ni hacer nada yo sólo”, describe.

Ahí entran en juego las personas que le rodearon. Andrés Martín, preparador físico del club con el que está desde niño. Pablo Merino fue el fisio con el que pasó seis meses “todo el día juntos”, charlando de fútbol y de la vida, e incluso compartiendo playlist musical. “Desde las diez de la mañana hasta la hora de comer y desde las cuatro de la tarde hasta la hora de cenar”, afirma Gavi que pasaba con Pablo. A medio camino se unieron los readaptadores Yon Álvarez v y Chechu Pérez.

Aprender a andar

Así, el centrocampista fue pasando fases. Ir doblando la rodilla poco a poco, soltar una muleta, coger el coche, trabajo en la piscina, andar ya sin muletas. Es empezar de cero. Subir un escalón o una cuesta, algo a lo que no se da importancia en el día a día, es un mundo con una lesión así y un avance cuando se consigue.

El 10 de abril de 2024, Gavi pide ir con el equipo al partido de ida de cuartos de la Champions contra el PSG. “Empieza a sentirse parte, aunque sabe que le queda. Fue importante”, desvela Pablo Merino. 231 días después se pone las botas de nuevo para trotar y cuando toca balón por primera vez Gavi se siente “como un niño, como si tuviera 5 años en el patio de colegio”. 280 días después de la lesión entrena con el grupo y cuando se lo dice el doctor Pruna, el futbolista responde: “No te creo”. Ahora ya ha dado el siguiente paso, pero avisa: “No voy a ser el mismo, tengo que ir poco a poco, pero para llevar un año fuera me encuentro muy bien”.

Fermín, Dani Olmo...

Para el partido con el Sevilla también vuelven Fermín López y Dani Olmo. Lamine Yamal está pese a la sobrecarga que le hizo abandonar la concentración a comienzo de semana y el portero polaco Szczesny, fichado por la lesión de Ter Stegen, está por primera vez entre los convocados.