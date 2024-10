FC Barcelona - Sevilla hoy: Horario y dónde ver

Hoy 20 de octubre el Barcelona de Hansi Flick recibirá al Sevilla FC en el estadio olímpico de Montjuic LLuís Companys por la décima jornada de LaLiga EA Sports. El actual líder de la competición de la regularidad va como viento en popa. Su inicio de campaña ha sido espectacular liderados por el jovencísimo Lamine Yamal y el pichichi de la liga Robert Lewandowski con 10 tantos. De momento el Barça prepara el regreso de Dani Olmo que cayó lesionado del bíceps femoral el 15 de septiembre frente al Girona. Los catalanes solo han encajado 1 gol en casa en lo que llevamos de temporada, por lo que cuentan con una de las mejores defensas de la liga.

Por otro lado, los de García Pimienta, ex de la masía, intentarán romper la maldición que les recae, y es que como visitantesno ganan al conjunto blaugrana desde hace más de 22 años. En sus últimos cuatro partidos vienen con tres victorias y un empate ante el Athletic. Tras su victoria en el derbi andaluz están intentando darle una cambio a la dinámica que venía viendo. Esta dinámica positiva les servirá para plantar cara a uno de los grandes y acabar con las tormentas que le llegan cada que visitan la ciudad condal. Lukebakio será su principal amenaza en ataque.

Cuándo y dónde tendrá lugar el encuentro entre FC Barcelona y Sevilla FC

El encuentro tendrá lugar esta noche de domingo a partir de las 21:00 en el estadio olímpico LLuís Companys, pues todavía queda bastante tiempo para ver al Barça en su nuevo Camp Nou que sigue en construcción.

Dónde ver el FC Barcelona - Sevilla FC

El partido será retransmitido por las plataformas que cuentan con los derechos de emisión, en este caso Movistar Plus LaLiga TV, Movistar Plus , Movistar Plus LaLiga TV 2 y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus.