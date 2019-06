Arranca el show en Valle Romano con todo por decidir

En juego hay mucho más que un trofeo al vencedor que suceda al escocés Liam Johnson, está el afianzarse en alcanzar una de las quince plazas que a final de año te de el acceso directo a la élite del golf europeo. Y en ello está el madrileño Pedro Oriol que vuelve a la competición tras una lesión que le ha impedido tener un invierno repleto de entrenos.

Pedro Oriol comentaba que ‘’jugar en casa siempre es especial y con muchas ganas de poder disfrutar mucho aquí en la Costa del Sol. He jugado sólo cuatro semanas después de la lesión y me ha costado mucho arrancar y he realizado algunos cambios en mi forma con el putter y me encuentro más cómodo ahora mismo. Puede ser una semana complicada si hace mucho viento y hace un par de semanas estuve entrenando por aquí y vi que los pares 3 son largos y difíciles pero también hay pares 4 que son asequibles. Me gusta que se dispute en formato match play y la última vez que jugamos este formato ganamos una medalla de oro junto a Scott Fernández’’.

Uno de esos jugadores que tiene entre ceja y ceja alcanzar llegar a la élite del European Tour es Samuel del Val. El vasco, habitual del PGA Tour de China y del Challenge Tour, llega a Estepona tras estar en las últimas cinco semanas compitiendo en cinco continentes diferentes y con el objetivo de lograr una victoria que en los últimos torneos se le ha escapado por muy poco.

Por su parte, Samuel del Val ofrecía sus sensaciones y comentaba cómo llega al torneo: ‘’Llevo cinco semanas en cinco continentes distintos y con muchas ganas de jugar aquí en territorio español. Estamos ante una semana muy interesante en la que vamos a disputar dos modalidades diferentes de juego en un club como Valle Romano Golf & Resort en el que una de las claves será el viento y la intensidad con la que sople. Hay que aprovechar el turno de mañana en el que la influencia del viento será menor y el viernes habrá que pegar bolas muy bajas. Estamos en un recorrido en el que los pares cinco son asequibles y hay algunos pares cuatro en los que se pueden llegar de uno, hemos entrenado las dos opciones y hay muchas formas de jugar estos hoyos y dependerá de cómo vayamos en cada ronda de match play. Tengo muchas ganas de hacer un gran torneo aquí y la semana que viene ya que estoy jugando muy bien y llevo varias semanas tocando la puerta de la victoria’’.



Si quieres leer la noticia al completio, accede a este enlace.