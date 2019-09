BMW Golf Cup International, éxito en la última prueba antes de la gran final

El campo, diseño de Ramón Espinosa, es el campo de origen de uno de los mejores jugadores españoles de la historia, Sergio García. El recorrido, apto para todos los niveles, destaca además por su cuidadoso mantenimiento. Situado en un valle, cuenta con dificultades variadas como algunos árboles aislados que obligan a pegar la bola con efecto o como los múltiples obstáculos de agua entre los que se encuentran canales y lagos.

En el hoyo 12 se celebraba el concurso más popular, el ‘Hole in One’, cuyo premio es el nuevo BMW Serie 3. Más de 200 golfistas amateurs demostraron sus ganas de repetir el hito de la edición pasada y conseguir lo último en tecnología automotriz, un coche inteligente con un Servicio de Asistente Personal tan completo como sencillo. Aquellos que hicieron un donativo a favor del Banco de Alimentos, optaron por una segunda oportunidad para llevarse el ansiado premio.

Fue aquí, en este mismo hoyo del Campo del Mediterráneo, donde el año pasado se entregó, por primera vez en los 30 años de historia de la BMW Golf Cup International de España, el premio más deseado del circuito. Saida Martínez Diaz embocó la bola de un solo golpe en el hoyo 12 consiguiendo las llaves del BMW X2. Este año, volvía a participar y era la gran protagonista del día. El momento de mayor expectación del torneo se generó en torno a ella cuando llegó a dicho hoyo. A pesar de los dos intentos, esta vez no hubo tanta suerte y finalmente el concurso quedó sin ganador.

El día contó con todo tipo de condiciones meteorológicas desde nubes y lluvia por la mañana hasta sol y viento por la tarde. Al final de la jornada, los jugadores se reunieron en la Casa Club donde se ofreció un cóctel y se celebró la entrega de premios.

Juan José Chillarón Jordán obtuvo el primer puesto en la primera categoría de caballeros gracias a sus 38 puntos. En la segunda categoría, se hizo con la victoria Julián Rodriguez Saez con 41 puntos. En la categoría de damas la campeona fue Mariola Segarra Aragonés gracias a sus 40 puntos.

Los tres ganadores recibieron la exclusiva ‘’Chaqueta Azul de BMW’’ elaborada por JAJOAN, con la que viajarán a Sotogrande, Cádiz, el próximo 5 de octubre para representar a BMW Maberauto en la Final Nacional. Allí se encontrarán con el resto de los ganadores de cada concesionario participante para luchar por la victoria final.

Durante la entrega de premios, Sergio Ramírez, gerente del concesionario BMW Maberauto, invitó a salir al escenario a Saida Martínez. La ganadora del Hole in One de la pasada edición pudo compartir su experiencia con el resto de participantes así como expresar lo que había sentido al volver al campo.

Entre los aplausos y las atentas miradas de los allí presentes, Saida contó con detalle cómo fue su reacción al ver que embocó la bola de un solo golpe: “llamé a mi padre y le dije que había ganado el coche, y me preguntó sorprendido ‘¿qué has hecho?’. Le contesté que no había hecho nada, que solamente había hecho el hoyo en 1 y que me llevaba el coche a casa”, contaba entre risas.

Saida afirmó que sintió mucha emoción al volver al Hoyo 12, donde algunos curiosos se agolpaban para ser testigos de una posible reedición del golpe ganador, aunque en este caso no hubo tal suerte. “Volver a este campo, a ese hoyo en concreto, ha sido una gran emoción por los recuerdos que se agolpaban en mi mente, fue una experiencia inolvidable”, explicaba emocionada.

También confesó que se sintió sorprendida al ver que la gente le reconocía en el campo. No esperaba semejante expectación, ya que no es socia del club y ni siquiera vive cerca. De hecho, con cierto humor contaba los paralelismos entre el día del torneo del año pasado y el de este. “El año pasado estuve a punto de no ir al torneo porque donde yo vivo, en Alicante, cayó una tromba de agua que no paró en todo el trayecto hasta el campo. Afortunadamente, decidí ir a pesar de que mis padres no lo hicieran. Esta mañana, cuando me he despertado para venir, he vivido la misma situación, llovía a mares y el trayecto no ha sido fácil, pero ha merecido la pena”, concluía la jugadora.

Además de los ganadores de cada categoría, el torneo cuenta con las categorías especiales ‘’Bola más cercana’’, ‘’Drive más largo’’ y ‘’Ganador Scratch’’. En el caso de ‘Bola más cercana’, la ganadora fue María Dolores Soler mientras que en la categoría de caballeros el premio quedó desierto y tuvo que pasar a sorteo. En el concurso ‘’Drive más largo’’, fueron Encarna Ortiz y John Dowling los afortunados. Por otro lado, Rebeca Palacios se hacía con la victoria en la categoría Scratch gracias a sus 33 puntos. Cabe destacar que es la primera y única mujer de esta edición de la BMW Golf Cup International 2019 en hacerse con este mérito.

Cada participante recibió un fantástico welcome pack, una foto de su swing y un análisis completo del mismo, obteniendo detalles como la velocidad, el ángulo de golpeo, el spin...etc. Además, también hubo un sorteo de productos BMW Lifestyle, una cesta de ibéricos cortesía de Hacienda Zorita y un pack de productos ISDIN.

La BMW Golf Cup International 2019 cuenta con colaboradores que aportan un valor añadido al circuito: Solán de Cabras, como proveedor oficial de agua y refrescos; Allianz Seguros, como patrocinador del concurso ‘Hoyo en uno’; BMW Bank, como patrocinador de los concursos ‘Bola más cercana’ y ‘Drive más largo’; ISDIN como proveedor de fotoprotector solar; y sastrería Jajoan, que se encarga del diseño de la exclusiva ‘’Chaqueta Azul de BMW’’, un guiño a la conocida ‘’Chaqueta Verde’’ que se otorga a los ganadores del Masters de Augusta.

Clasificación BMW Maberauto 2019

Categoría A: Caballeros hándicap hasta 12,4

1er Clasificado: Juan José Chillarón Jordán, 38 puntos.

Categoría B: Caballeros hándicap entre 12,5 y 26,4

1er Clasificado: Julián Rodriguez Sáez, 41 puntos.

Categoría Damas: Hándicap hasta 28,4

1ª Clasificada: Mariola Segarra Aragonés, 40 puntos.

Ganador Scratch

Rebeca Palacios Siegenthaler, 33 puntos.

Concurso Drive más largo

Damas: Encarna Ortiz Ramos

Caballeros: John Dowling

Concurso Bola más cercana

Damas: Maria Dolores Soler Lujan

Caballeros: Desierto