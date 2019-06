Jacobo Pastor, la contundencia hecha golfista en Soria

Jacobo Pastor comenzó a remolque de Jordi García del Moral y Daniel Berná, quienes presionaron desde el hoyo 1 con sendos birdies; sin embargo, enseguida tomó carrerilla, aprovechando que el tiempo en Soria fue más benévolo, y cerró la puerta al viento y salió el sol, y los birdies comenzaron a llegar. Cuatro consecutivos de Pastor (2 al 5), tomando una ventaja sustancial a la que no llegaron ni Dani, que se frenó en el hoyo 3; ni del Moral que encadenó dos bogeys consecutivos al 6 y 7.

’’He jugado muy bien, muy sólido de tee a gree y esto me da ánimos para seguir avanzando en mi temporada. La semana siguiente iré a Ciudad Real, la segunda prueba del Seve Ballesteros PGA Spain Tour 2019, y luego jugaré los Challenge de España, y a seguir trabajando’’, comentó el flamante ganador que une así su segundo título, junto a Neguri la temporada pasada, las coronas conquistadas en este Circuito nacional recuperado por la PGA.

El favorito, naturalmente, era Daniel Berná, jugador local y además embajador de la Ciudad Europea del Deporte, que arrastró a más de un centenar de personas que se acercaron a ver a su ídolo. Pero no pudo ser pese a las esperanzas puestas en los primeros dos birdies de Berná.

Tras Berná, en tercera posición con -9, terminó Jordi García del Moral, que no pudo aguantar la presión de la cabeza, junto a José Luis Adarraga, muy bien en gallego remontando por detrás y Lucas Vacarisas, todos con -8.

El circuito no para y la semana que viene el destino será Ciudad Real.

60 golpes para Lucas Vacarisas

Y nadie contó con un jugador que le robó la cartera al Golf de Soria, Lucas Vacarisas, que firmó 30 por los dos lados: ¡60 golpes!, un parcial de -11 que se resume en 10 birdies, un eagle y un bogey.

’’La verdad es que he jugado muy bien, muy fino con el putt, muy entonado. Ayer viernes me tocó jugar el peor turno con el frío y el viento, pero hoy le he encontrado el gusto al campo’’, comentó Vacarisas, quien se colocó con un total de -8, escalando 20 puestos hasta la tercera plaza.