La ‘Armada Española’ llega con mucha ilusión a Valderrama

Encabezados por Sergio García, defensor del título, y Jon Rahm, mejor golfista de nuestro país en el ranking mundial, los golfistas de la Armada coinciden en valorar con respeto un campo que se ha ganado merecidamente su reputación de reto fiero, pero al mismo tiempo llegan con ganas de ponerse a prueba en uno de los iconos más reconocibles del golf mundial, un club que acoge esta semana su vigésimo quinta prueba del European Tour.

Si lleváramos el símil al terreno del cómic, podríamos acordarnos de cierto kriptoniano célebre que obtenía asombrosos poderes por el efecto de la luz solar. Esa es la sensación que transmiten los españoles, aunque las generalizaciones son groseras. El calor reinante en Sotogrande está endureciendo los greenes de un Valderrama que impone, pero hay sintonía y unanimidad también a la hora de plantar cara a las dificultades que oponga el campo.

’’Con el cambio de fechas se va a jugar más un torneo muy parecido a lo que a todos los profesionales nos gusta. En esta época, el Tour y el greenkeeper pueden apurar las condiciones porque la climatología es más favorable. En octubre siempre pude caer algo de agua, hace más humedad y el campo se juega en condiciones perfectas, pero más condicionado por el tiempo. Esta semana el campo también va a estar perfecto pero la criba va a ser mayor porque los greenes están más duros y exigentes. Esto es lo que nos hace ilusión a los jugadores, que el campo sea justo con el que juegue bien y penalice a quien juegue peor. Vamos a jugar un Valderrama más selectivo, al estilo que nos gusta, como siempre ha sido este campo’’, explicaba Álvaro Quirós después de la foto de familia que reúne a todos los españoles en los torneos del European Tour gracias a la tradición establecida tiempo atrás por María Acacia López Bachiller, la histórica jefa de prensa del European Tour.

Gonzalo Fernández-Castaño coincidía con el análisis del jugador de Guadiaro y también dejaba patente sus ganas de pelearse con un Valderrama aguerrido y que pusiera las cosas difíciles a los participantes en esta edición del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters.

’’Me gusta jugar este campo en condiciones complicadas en las que los pares son buenos. Es lo que me apetece tal y como estoy jugando porque no me veo para hacer una vuelta de 65 o 64 golpes, pero vueltas al par o bajo par puedo lucharlas, así que estoy con ganas y mucha ilusión’’, explicaba el madrileño. ‘’Los greenes se van a poner muy firmes con el calor que viene, ojalá sople un poco el viento porque creo que es la defensa de este campo y la combinación de viento, greens rápidos y rough en los antegreens, es como a todos nos apetece jugar Valderrama’’.

Adri Arnaus, que llega de jugar su primer grande en el U. S. Open celebrado recientemente en Pebble Beach, también se estrena como profesional en el Real Club Valderrama, un campo no muy amable con los novatos. Aun así, el golfista catalán encuentra motivos para el optimismo: ‘’Es la primera vez que juego en Valderrama y me hace mucha ilusión, tenía muchas ganas. Es un campo de colocar mucho la bola, de saber dónde estar, me ha recordado a Pebble Beach hace dos semanas, donde tenías que jugar un pelín corto para estar cara arriba en las banderas. Obviamente, jugar con los mejores del mundo y poder decir que lo he hecho bastante bien da motivación y confianza extra’’.

Como motivación adicional para los jugadores, las tres plazas para el Open Championship que otorga por primera vez un torneo en suelo español, otro hito que acumula el Real Club Valderrama, también pionero a la hora de acoger una Ryder Cup fuera de las islas británicas. Además, repartirá tres millones de euros en premios en 2019, uno más que en la edición anterior.

Ya están a la venta en la web del torneo las entradas para el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters 2019 – Fundación Sergio García. El acceso es gratuito para los menores de 12 años acompañados, y hay entradas a partir de 7 € para menores de 17 años y de 18 € para adultos. Más información en la web del torneo y en Facebook, Instagram y Twitter.