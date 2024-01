La guerra Zverev-Medvedev previa a su semifinal

El Open de Australia 2024 llega a su recta final y Jannik Sinner busca rival en la final. Alexander Zverev y Daniil Medvedev se ven las caras en un enfrentamiento cuanto menos intenso por toda la tensión respirada en estos días. El ruso cuenta con un cara a cara favorable por 11-7. Pero fuera de la pista ya han tenido sus roces. Zverev señaló la actitud antideportiva de su rival en la rueda de prensa posterior: “Es uno de los tenistas más sucios del mundo. Me intento tomar la deportividad y el juego limpio muy en serio, él no. Se tomó un descanso para ir al baño cuando no se podía hacer. Estoy muy decepcionado con él como deportista", dijo.

Medvedev no dudó en responder: "¿Qué pasó ayer, lo del palo? ¿Eso le hizo decir lo que dijo? Y lo del aseo, bueno, quería hacer pis. ¿Qué quiere que haga? Voy al baño, pierdo los próximos dos juegos, él está sacando para ganar el partido y dice que voy al baño para que juegue peor. Sascha vive en su propio mundo".

Tiempo después Zverev aseguró haberse arrepentido de sus declaraciones: "No debería haber dicho esas cosas en una rueda de prensa, fue un error por mi parte. Me tomo muy en serio el juego limpio y me molestó lo que hizo, pero tendría que haberlo gestionado cara a cara con él".

"Me ha estado pateando mucho el trasero durante el último año. Muchos partidos fueron extremadamente ajustados, obviamente. Ya sabes, él tuvo mucha confianza el año pasado, jugó el mejor tenis de su vida", zanjó.