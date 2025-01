Haaland firma un megacontrato con el City al estilo Cristiano Ronaldo

La Premier League y el fútbol mundial están de enhorabuena. Erling Haaland, el delantero noruego que ha marcado una diferencia abismal desde su llegada al Manchester City, ha renovado su contrato con el club inglés hasta el año 2034. La noticia, adelantada por el periodista David Ornstein para The Athletic, confirma un acuerdo histórico que elimina las cláusulas de rescisión que figuraban en su contrato anterior. Esto significa que, a partir de ahora, los clubes interesados en el goleador tendrán que buscar alternativas para ficharlo, pues no podrán recurrir a una cláusula de salida.

Aunque la renovación de Haaland con el Manchester City se venía rumoreando desde hace tiempo, la confirmación de que el contrato se extenderá por casi una década más toma a muchos por sorpresa. Los primeros detalles de esta renovación el pasado 7 de septiembre, tanto Haaland como el club inglés siempre tuvieron la intención de seguir unidos por más tiempo, alcanzando un acuerdo que beneficiara a ambas partes.

El contrato de renovación no solo garantiza la permanencia de Haaland en el City hasta 2034, sino que también elimina las famosas cláusulas de rescisión que tanto alimentaron las especulaciones sobre su futuro. Este aspecto es crucial, ya que, según The Athletic, ahora los clubes interesados en su fichaje no tendrán la opción de pagar una cláusula predeterminada para llevarse al delantero. Este cambio asegura la estabilidad de Haaland en Manchester y demuestra la firmeza del proyecto de los "citizens" para la próxima década.

No se desconocen cifras oficiales, pero este contrato tiene ciertas similitudes al de Cristiano Ronaldo en la forma en la que se cerró y en convertir al jugador en toda una marca de la entidad.

El acuerdo alcanzado es, sin duda, uno de los más lucrativos en la historia de la Premier League, aunque las cifras exactas no se han revelado. La eliminación de las cláusulas de rescisión, además de la extensión de su contrato, coloca a Haaland como una de las principales figuras no solo del Manchester City, sino del fútbol mundial en los próximos años.

Desde su llegada al City en 2022, Haaland ha sido una máquina de goles. En solo 126 partidos, el delantero ha anotado 111 goles, un promedio impresionante que lo ha llevado a conquistar títulos como la Premier League, la FA Cup, la Champions League y la Supercopa. Su impacto en el equipo ha sido inmediato, y ahora, con su renovación, el City se asegura que seguirá siendo el eje principal del proyecto deportivo en los próximos años.

La renovación de Haaland refleja la importancia que el delantero tiene para el proyecto de Pep Guardiola. Para los "citizens", Haaland es la piedra angular sobre la cual se edificarán las aspiraciones de dominar tanto la Premier League como Europa durante la próxima década. A pesar de que algunos clubes europeos han mostrado interés en su fichaje, la eliminación de las cláusulas de rescisión hace que cualquier intento de llevarse al goleador sea mucho más complicado.

El contrato no solo asegura la permanencia de Haaland, sino que también sienta las bases para que el Manchester City continúe siendo una de las potencias del fútbol internacional. Con Haaland en el centro de su ataque, el equipo de Guardiola tiene más razones que nunca para soñar con nuevas conquistas tanto a nivel nacional como europeo.