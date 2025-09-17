Hecher Sosa ya es nuevo peleador de la UFC: gana a Mackson Lee y se convierte en el quinto español dentro de la compañía

Hecher Sosa ya es oficialmente nuevo peleador de la UFC. El luchador canario cumplió el sueño de su padre y logró un contrato con la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo después de vencer al brasileño Mackson Lee en la Dana White's Contender Series.

Se trata de un hito histórico en las MMA española, puesto que Hecher se ha convertido en el primer peleador en entrar a la compañía a través de este formato. Ya lo intentaron otros luchadores españoles en el pasado, pero no lo consiguieron.

Por ello, el mérito es mucho mayor. Después de sufrir un varapalo en su vida personal, perdiendo a uno de sus seres queridos recientemente, el español decidió seguir adelante con el combate, algo que sin duda han valorado desde la UFC.

Hecher Sosa hace un combate casi perfecto

Pasado el corte de peso, era el momento de pasar a la acción. Comenzaba el combate y el español impuso su ritmo desde el primer momento. Los derribos fueron clave en un primer asalto donde el dominio sobre la lona fue clave. El brasileño no era capaz de frenar las embestidas de Hecher Sosa, y se vio superado por completo.

Sin embargo, a falta de dos minutos para que finalizara el primer asalto, Lee logró atrapar el cuello del español en un intento de guillotina que amenazaba con ser el fin. Ante esa situación, el español no se rindió, logró zafarse y acabó por encima de su rival en la lona tratando de golpear hasta el final.

Y así concluía el primer round. La esquina del canario le indicaba que debía seguir con esa actividad, y así fue. El segundo asalto fue completamente para el español, que se encargó de presionar constantemente contra la verja al brasileño, tomando la iniciativa del combate. Trataba de intimidar a su oponente a base de intentos de derribo, pero fue un asalto cargado de 'striking'. En ese terreno, el canario era muy superior, y logró alcanzar en varias ocasiones el rostro del brasileño.

Con esas, llegaba el tercer y último asalto de cinco minutos. Hecher quería la finalización. Sabía que necesitaba acabar el combate para impresionar a Dana White, presidente de la UFC, para firmar el contrato. Por ello, el español salió con todas las fuerzas que le quedaban, derribó a su rival y fue en busca de una sumisión. Presionó durante los cinco minutos restantes, pero no fue posible. El brasileño defendió bien su cuello y el combate terminó yendo a las cartulinas de los jueces.

La decisión de los jueces

Una vez acababa el combate, era el momento de que los jueces anunciaran el resultado. La victoria era evidente, pero hace falta algo más que Dana White decida firmar a un luchador. Sin embargo, a pesar de no haber ninguna finalización, Hecher había realizado un combate casi perfecto, y así lo dictaminaron los jueces.

El anuncio del resultado dejó una victoria por decisión unánime para el canario (30-27, 30-27 y 30-26). Y ya solo faltaba saber la decisión del mandamás.

Dana White anuncia el resultado

Tras salir del octágono, era el momento de saber si la UFC contaría con los servicios de Hecher. Tras una corta deliberación, el presidente de la compañía anunciaba que el canario sería nuevo peleador de la UFC dentro de la división del peso gallo.

Y con ello, el sueño de su padre se había cumplido. El canario representará a España dentro de la mejor compañía de artes marciales mixtas y se convierte en el quinto español dentro de la UFC.

El mensaje de Dana White a Hecher Sosa

Tras el anuncio, el presidente de la UFC tuvo un breve encuentro con el canario. Y es que tras ser conocedor del fallecimiento del padre de Hecher, Dana le dedicó unas palabras tras su actuación: "La vida puede ser muy cruel. La actuación que has tenido hoy... Estoy muy contento por ti. Te deseo lo mejor en la UFC, de corazón", aseguraba.

Además, el mandamás le entregó una nota al canario donde se leía lo siguiente: "Sé la maldita razón por la que tu apellido signifique algo un día", en referencia a su padre.