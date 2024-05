Horario y dónde ver la semifinal de la Euroliga: Real Madrid-Olympiacos

El Real Madrid es el gran favorito en la Final Four de la Euroliga. No sólo por ser el vigente campeón y el equipo más laureado de la competición con once trofeos, sino por la forma en la que viene jugando y ganando con autoridad. Además, fue líder prácticamente en toda la primera fase, terminó con 27 victorias y solo 7 derrotas y llega a la semifinal con los deberes hechos en la competición doméstica, en la que se encuentra también clasificado para semifinales.

El Olympiacos viene de dejar en cuartos de final al Barcelona por 2-3 y asume este encuentro como una revancha teniendo en cuenta que hace un año estos dos equipos disputaron la final y los merengues se consagraron como campeones tras una épica canasta de Sergio Llull. En los dos encuentros de la primera fase, el Real Madrid se impuso a los griegos: en el Wizink Center por 90-85 y en el Pireo por 71-77.

Pero estas semifinales tienen un toque diferente a los playoffs. Aquí no hay vuelta atrás porque quien caiga derrotado se irá de vuelta a casa. El Real Madrid persigue reeditar un título que sólo han alcanzado tres equipos en el siglo XXI: Maccabi (2004 y 2005), Olympiacos (2012 y 2013) y Anadolu Efes (2021 y 2022).

Pero los griegos no son un equipo para subestimar. Cuentan con jugadores de gran nivel como Nigel Williams-Goss, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou o Thomas Walkup, siendo este último el elegido como mejor defensor de la competición.

Horario y dónde ver online TV Real Madrid vs Olympiacos

El encuentro de semifinales de la Euroliga se disputará mañana, 24 de mayo a las 21:00 horas, y se podrá ver por televisión a través de Movistar Plus+, Movistar Plus y Movistar Deportes. También, podrá seguirse online en el minuto a minuto de LARAZÓN.es, incluyendo la previa y la crónica al finalizar el partido.

Estadio: Uber Arena de Berlín

Uber Arena de Berlín Capacidad: 17.000 espectadores

La otra semifinal la disputarán Fenerbahçe y Panathinaikos mañana a partir de las 18:00. La final se celebrará el domingo 26 de mayo a las 20:00 horas.