La imagen viral de Raúl González, el doble de Lamine Yamal: "Lo llevo encantado..."

Lamine Yamal vive una temporada cuanto menos importante en el Barça al asumir el rol de estrella tras levantar la Eurocopa con la selección española. El atacante tiene que demostrar que es capaz de triunfar en el cuadro culé. Con toda esta expectación mediática, también aparece en escena un joven llamado curiosamente Raúl González que se parece mucho al futbolista y que visitó el plató de "El Chiringuito".

"Llevo espectacular 'ser Lamine', me gusta que crean que soy él", aseguró el joven. "Lo llevo muy bien, de manera espectacular. Conozco a más gente, soy más conocido... me gusta que me reconozcan por la calle", aseguró.

Más allá de esta anécdota viral, la realidad es que Lamine revoluciona el panorama futbolístico, pese a su juventud. El propio Yamal está en un momento clave de su carrera para colarse entre los mejores del mundo. De momento, Flick dio con la tecla correcta y está apostando lo máximo posible por él.

Lamine siempre soñó con estar en el primer equipo del Barça y ahora ese sueño es una realidad gracias, en gran parte, a la oportunidad que le dio Xavi Hernández en su día al hacerle debutar tan joven con la camiseta azulgrana en una mala temporada para el club y buena para el atacante.