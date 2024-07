«Sin Iniesta y sin Bojan no hubiera estado en la Eurocopa»- ¿Por qué dice esto Morata? La salud mental es la clave

Álvaro Morata es un capitán discutido por el público y por parte de la crítica, pero enormemente apreciado por los seleccionadores y por sus compañeros. «Un ejemplo», dicen. Y lo demuestra a cada paso. Nada más acabar la final se acordó de los compañeros que no han podido estar en el torneo. «[Al recoger la Copa] he pensado en todos los momentos desde que tengo 14 o 15 años y empecé a venir a la selección. Quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los compañeros que he tenido aquí en la selección, a todos los entrenadores, todos nos han enseñado cosas y sobre todo a los que nos han ayudado para llegar hasta aquí que es una pena porque sería increíble si pudieran estar», decía.

Él es uno de los que podían haberse quedado por el camino. Lo ha pasado mal en los últimos meses. Después de un comienzo espectacular de la temporada, el final se le hizo duro, con problemas físicos incluidos. «No pasé una depresión, pero estuve cerca», decía hace ya algunos años el capitán de la Roja. Morata nunca ha tenido problemas en mostrar su vulnerabilidad y en esta Eurocopa no ha sido raro verlo llorar después de los partidos. «Cuando estoy en el partido estoy concentrado y estoy haciendo mi trabajo, pero cuando me cambian tengo la sensación como si fuera el padre de cualquier jugador. Los padres de Mikel Merino el otro día llorarían; los padres de Lamine, también y creo que no hay que avergonzarse. Yo soy así, es mi personalidad y creo que no hay que avergonzarse de llorar por emociones positivas y ojalá que pueda llorar mucho más el domingo», decía en un vídeo difundido el sábado por los canales oficiales de la Federación.

Morata no quiso hablar de su futuro con la selección después de anunciar que posiblemente este era su último torneo con la Roja. «No es el momento. Sería muy egoísta por mi parte», dijo. Pero sí quiso ser agradecido con la gente que le rodea. «Me gustaría también dar las gracias aparte de a mi mujer y a muchas personas que trabajan conmigo, a Andrés Iniesta. Si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa, a Bojan también. Si no fuera por ellos no hubiera jugado esta Eurocopa. Seguro», afirmaba el capitán. «Mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos», continuaba con los agradecimientos. «Pero Andrés y Bojan tienen gran culpa de que yo esté a1quí en la Eurocopa».

«Como jugadores ya los conocía, como persona a Andrés también, a Bojan no, pero son personas que te da la vida a veces y sólo puedo darles las gracias. Me acuerdo de ellos ahora porque han pasado momentos como los que yo he pasado y sobre todo que siempre hay luz al final de todo», añadía el capitán de la Roja.

Iniesta sufrió una depresión en la temporada que acabó con el triunfo de España en el Mundial. Bojan también sufrió problemas de ansiedad que le impidieron desarrollar la carrera que se esperaba de una figura de las divisiones inferiores del Barcelona y de la selección. Esos problemas, precisamente, le impidieron jugar la Eurocopa 2008 para la que Luis Aragonés quería contar con él y que acabó con el triunfo de España. Ahora ejerce de coordinador del área de fútbol del Barcelona y ha contado su experiencia en el libro «Controlar lo incontrolable». Bojan e Iniesta también tienen su parte en el triunfo de España en la Eurocopa.