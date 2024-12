Las intenciones de Pogacar con la Vuelta a España en 2025

Si hay alguien que acapare todas las miradas cada vez que habla en el mundo del ciclismo, ese es Tadej Pogacar. El esloveno, dominador absoluto con mano de hierro de la temporada 2024, ya ha hecho sus primeras cábalas y ha trazado las líneas maestras de su año 2025.

En el horizonte, por supuesto, el Tour de Francia, que aspira a ganar por cuarta vez en su carrera. También el Mundial, donde defenderá el maillot arcoiris conquistado el pasado año. Pero, ¿qué pasa con la Vuelta a España? Mucho se ha hablado sobre su presencia -o no- en la ronda española el año que viene, ya que es la última grande que le queda por ganar.

Sin embargo, por el momento Pogacar ha pasado un poco de puntillas sobre si estará o no en la salida de Turín. "Cualquier opción combinada con el Tour es buena", se ha limitado a decir. Tradicionalmente, la Vuelta era un escenario principal en el que preparar el Mundial para los corredores que iban a disputarlo. El cambio de política respecto a los recorridos y la aparición de clásicas WorldTour como las de Canadá han hecho que muchos corredores se lo replanteen y opten por ir a otras pruebas en vez de correr una vuelta de tres semanas.

Así que, por el momento, no se aclara nada sobre si será o no de la partida. Pogacar sí dijo que algún año le gustaría correr las tres grandes, pero no lo considera "una prioridad por el momento". También habló de otras dos grandes carreras que le gustaría ganar: París-Roubaix y Milán-San Remo.

Por tanto, habrá que esperar un poco más para ver si Pogacar toma finalmente la salida en LaVuelta. El próximo día 19, la ronda española hace oficial su recorrido completo, lo que podría terminar de decantar al esloveno sobre si volver al Giro o, finalmente, buscar su primer maillot rojo.