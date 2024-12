El gesto de Remco Evenepoel en Instagram por una causa política

No suele dejar indiferente a nadie cuando compite, y tampoco lo hace una vez se baja de la bicicleta. Remco Evenepoel, además de un corredor superlativo, también se está convirtiendo en una figura mediática por su comportamiento, su forma clara de hablar y sus actitudes.

Lo último ha sido un gesto en las redes sociales que ha levantado cierto revuelo. El belga se ha añadido una bandera de Palestina en la biografía de su perfil de Instagram, dejando clara su alineación con la causa del pueblo palestina frente a la ocupación de Israel.

El perfil de Instagram de Evenepoel, con la bandera palestina Instagram Instagram

Además de esto, Remco se ha puesto en su perfil una sandía. Un icono que muchos artistas están usando como símbolo de protesta por el sufrimiento del pueblo palestino desde el pasado octubre de 2023. De este modo, Evenepoel deja claro de qué lado está. Precisamente el belga comparte pelotón en muchas carreras con el Israel-PremierTech, equipo patrocinado por el propio estado sionista y cuya presencia en la Vuelta a España generó algunas protestas, como se pudo ver por televisión con numerosas banderas palestinas en las líneas de meta.

No es la primera vez que Evenepoel deja clara su postura en este conflicto. De hecho, el belga ya participó esta primavera en la campaña 'All eyes on Rafah', para visibilizar los bombardeos de Israel sobre el campo de refugiados. Ousmane Dembélé, Aitana Bonmatí o Lewis Hamilton fueron otros de los deportistas que participaron en la difusión de aquella iniciativa. Ahora, el doble campeón olímpico y del mundo se recupera de las lesiones sufridas tras chocar hace unos días con una furgoneta.