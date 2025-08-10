Joan Querol, campeón de Europa sub'20 de 10 kilómetros marcha

El español Joan Querol ha conquistado el oro en los 10 kilómetros marcha de los Campeonatos de Europa de atletismo sub'20 que se disputan en Tampere (Finlandia), con un tiempo de 39:10.04 que supone un nuevo récord en la competición; mientras que Daniel Monfort logró el bronce y Miguel Espinosa fue cuarto.

Querol, de 18 años, rebajó la mejor marca de la historia del campeonato, fijada en 2005 por el ruso Andréi Ruzavin (39:28.45) y encabezó un doble podio español, lo que supuso un estreno en grande para la delegación española en la última jornada de la cita finlandesa.

Monfort firmó su mejor marca personal (39:50.77) y se hizo con el bronce, tras el italiano Giuseppe Disabato, plata. Espinosa fue cuarto, tras cruzar la meta 09.49 segundos más tarde.

Con estos resultados, España suma ya nueve medallas en los campeonatos (cuatro oros, una plata y cuatro bronces) y queda empatada con Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el medallero.