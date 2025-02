José Bono, un jinete renacentista

José Bono además de jinete es entrenador y empresario del sector ecuestre. La Hípica de Toledo ha sido el escenario del primer Clinic HT José Bono. En el clinic participaron los alumnos del Club Hípico Soto del Espinar a los que dirige Miguel Hortigüela. Durante dos jornadas los jinetes recibieron una formación de primer nivel basada en la filosofía de trabajo y la visión competitiva de José Bono. El salir de su zona de confort, conocer otro club y escuchar a otro entrenador es enriquecedor para cualquier jinete.

"Después de realizar algunas actividades con José y Mario, su alumno y mano derecha, se me ocurrió proponerle si estaría dispuesto a dar un clinic a mis alumnos. José no dudó ni un segundo", apunta Miguel Hortigüela. "Más que enseñarles a montar a sus caballos, quería compartir mi filosofía, la forma en la que trabajo y afronto las competiciones. Esto la gente lo llama clinic y yo he intentado darle una vuelta y plantearlo de una manera diferente", asegura Bono.

Para Bono, era fundamental que los alumnos comprendieran la importancia de la disciplina, la constancia y la mentalidad positiva. La primera jornada se centró en ejercicios de manejabilidad y control, aspectos clave para cualquier jinete que aspire a mejorar su rendimiento en las pistas. Los alumnos trabajaron con diferentes combinaciones de saltos diseñadas para potenciar la precisión y la confianza, como dobles de verticales, obstáculos estrechos y el ejercicio del reloj. "Algunos caballos tenían más facilidad con ciertos ejercicios, otros eran más mirones o se les hacía más complicado girar. Trabajé individualmente con cada jinete para conocerlos mejor e identificar sus puntos de mejora para ayudarles a mejorar esos pequeños problemas", explicó.

Antes de que los niños se desplazaran a Toledo, su entrenador habitual mandó a Bono vídeos sobre cada uno de ellos para que este pudiera conocer a los binomios. El objetivo de esta primera sesión era que los alumnos tomaran conciencia de su control sobre el caballo y afinaran su capacidad de reacción en distintas situaciones dentro de la pista.

El segundo día del clinic estuvo dedicado a la aplicación práctica de los conceptos trabajados en la primera jornada. Bono diseñó un recorrido técnico en el que los jinetes pusieron a prueba su precisión y capacidad de gestión en la pista. "Les puse un recorrido con el objetivo de que, después de haber hecho los ejercicios de control y manejabilidad del primer día, aplicaran estos conocimientos al recorrido", comentó. "Se vio una gran mejora en el control de los caballosy en la ejecución de los ejercicios. Los alumnos entendieron lo que les quise trasmitir", comentó Bono.

José Bono y Miguel Hortigüela han dejado la puerta abierta a futuras colaboraciones como pudiera ser antes del Campeonato de España. "Creo que sería una fecha motivante y nos ayudaría a mejorar aspectos técnicos", afirmó Miguel Hortigüela. Los alumnos participantes fueron Iria Valero, Tomás Losa, María Parriego, Alejandro Pastor, Alice Beas, Paula Espinosa, Samuel Gutiérrez, Sarah El Afram, Olga Casado y Cassandra Pilorget.