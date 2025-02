José Luis Navarro Jr.: «Quiero hacer historia con Sánchez de Atocha»

Con un récord de trece victorias y dos derrotas, José Luis Navarro Jr. (24 años, Córdoba) es campeón de España de peso supermedio y hoy busca en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes el cinturón de campeón de Europa Silver, el EBU Silver. Es un título por debajo del Europeo absoluto, pero que otorga la posibilidad de entrar en listas mundiales de alguna organización y aspirar a algo más grande. El hijo del legendario José Luis Navarro Rivas, «El cazador», se mide a Yoann Kongolo, un púgil de ascendencia congoleña y nacido en suiza que cuenta con experiencia en boxeo y artes marciales mixtas donde también es profesional. Su récord es de 17 victorias, 1 derrota y 1 nulo. Antes de su asalto europeo Navarro Jr. atiende a LA RAZÓN y ofrece detalles de su preparación y de cómo trabaja con Ricardo Sánchez de Atocha, uno de los entrenadores más reconocidos en el panorama nacional tras dirigir al campeón mundial Javier Castillejo o a «Poli» Díaz. Sánchez de Atocha hizo campeón de Europa a «El cazador» y su hijo aspira a lograr el título que consiguió su padre.

¿Cómo ha ido la preparación para el combate?

Muy bien, como siempre. Venimos trabajando muy duro y deseando terminar y que llegue el viernes ya. Mentalmente voy muy bien, no es ningún problema para mí. Tanto física como mentalmente voy fino.

Su rival tiene bastante experiencia. Son 37 años, 19 peleas y 17 victorias...

Es un reto, Kongolo tiene muchísima experiencia, aunque tampoco sabemos mucho de él. Como estuvo sancionado por dopaje estuvo cuatro años sin boxear y estuvo haciendo K1. Lo que hay es antiguo y no se sabe exactamente como viene.

Al tratarse de un rival bajo, pero bastante fuerte, ¿eso supone una desventaja?

Pues no lo sé, porque no sé cómo llega. Pero vamos, que no me importa. Landaeta por ejemplo era pequeño y nos lo conseguimos llevar y espero que este también nos lo llevemos.

El reto es llevarse el Campeonato de Europa Silver...

Yo creo que por aquí, por este reto, puede empezar nuestra historia entre comillas y lo siguiente si ganamos sería el campeonato absoluto que es al final lo que realmente queremos.

Para ser el mejor hay que boxear con los mejores...

Sí, claro que sí. Aquí se ve el rival, que no es un cualquiera. Es un rival que creo que nadie se enfrentaría a él ahora mismo.

¿Cuál sería su siguiente paso si se impone a Yoann Kongolo?

Si gano lo más seguro es que subamos para arriba y hagamos el absoluto, que es lo mejor. Es una de nuestras metas porque Ricardo Sánchez de Atocha haría campeón de Europa al padre y al hijo y sería hacer historia.

El combate ha despertado una expectación notable...

Sí, el tema de la venta de entradas creo que va muy bien. Es el puente de Andalucía y creo que vendrá gente de Córdoba y de toda Andalucía. Yo creo que sí, que van bien las entradas, pero me quiero mantener al margen de ello.

¿Cómo es entrenar con una leyenda como Ricardo Sánchez de Atocha?

Es una sensación impresionante porque la presión que te mete y que te impone hace que subas mentalmente, estás constantemente yendo hacía arriba. Eso no te baja, te ayuda a subir. Estoy muy bien con él, a mi me encanta trabajar Ricardo porque es alguien que te exige mucho.

¿Qué diría a Kongolo si le tuviera ahora enfrente?

Yo es que no soy muy de eso, yo en realidad soy muy básico. Soy más de subir al ring y liarme a palos y se acabó.