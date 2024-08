La contundente declaración de Irene Paredes tras la derrota de España ante Brasil: ¡No lo voy a permitir...!

El ambiente dentro de La Roja no es ni mucho menos el mejor. La selección española femenina de fútbol perdió (4-2) ante Brasil este martes en semifinales de los Juegos de Paris 2024, despertando con estrépito del sueño de competir por el oro en su primera participación olímpica tras un mal partido en el Vélodrome (Marsella). La campeona del mundo y de la Liga de Naciones se quedó a las puertas de la final y, aunque tendrá el consuelo de pelear por el bronce contra Alemania, lo hizo rindiendo muy lejos de su nivel. Los fallos defensivos han sido duramente criticados y Montse Tomé -por no sacar de inicio a Alexia Putellas- e Irene Paredes son las dos grandes señaladas.

La mala suerte se cebó con España y con su capitana en los primeros compases del encuentro. El gol de la 'Canarinha' llegó tras un rebote absurdo. Minuto 7 de partido. Laia Codina pasa a Cata Coll. Dentro del área, la portera realiza un desplazamiento en largo que toca ligeramente el glúteo de la rival Priscila Flor. La pelota golpea en Irene Paredes, y se introduce en la portería.

Tras el encuentro, la defensa del FC Barcelona y de la selección española de fútbol femenino analizó la derrota y cargó contra aquellos que buscan culpables.

Paredes aseguró no sentirse señalada por su cambio en el minuto 51 tras cometer varios errores defensivos porque ganan y pierden “juntas” y criticó que les “frustra jugar contra unas reglas poco deportivas”, en referencia a que las futbolistas brasileñas “perdieron tiempo y fingieron lesiones”.

"No te voy permitir..."

“Ya sé que os gusta buscar culpables. No te voy a permitir que me pongas ahí. Seguro que a la delantera no le ha rebota el balón desde Cata. Aquí perdemos y ganamos juntas. Ha habido errores de todo tipo. Y cosas bien hechas también. Hoy toca perder, hay que saber perder. Frustra jugar contra unas reglas pocos deportivas, pero lo que está en nuestra mano es jugar al fútbol y hacer las cosas bien, y es dónde tenemos que poner el foco”, dijo en zona mixta.

“Momento muy difícil. No sé ni qué deciros, la verdad. No hemos estado bien, no ha sido un buen partido. El primer gol a ellas les da alas… Puede pasar, pero no hemos estado fluidas, no hemos generado ocasiones… Ellas han hecho el partido que querían y encima se encuentran con ese primer gol. Luego ya sabíamos lo que iban a hacer, perder tiempo y fingir lesiones. Y cuando te permiten hacer eso te va rompiendo el ritmo de partido y desesperando un poquito. Y acaba así”, analizó.

“La competición es en muy pocos días y exige mucho a nivel físico ya lo sabíamos. Para ellas también. Es normal no estar lo más fresca posible, pero el equipo estaba bien. Hemos hecho algunas cosas buenas, pero hemos permitido que nos llegaran muchas veces. Ha habido muchos errores, hemos generado muy poquito. Y, encima, dos contraataques y dos errores, remontar cuatro goles en una semifinal es muy difícil”, sentenció.

Ahora al vestuario le toca reflexionar y corregir errores si quieren llevarse el bronce ante Alemania el próximo viernes.