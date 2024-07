Dónde ver España - Egipto: horario y posibles alineaciones de la selección masculina en los Juegos Olímpicos de París 2024

España ya ha asegurado su lugar en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde que comenzó la competición, el equipo español se ha esforzado al máximo con la esperanza de mejorar el resultado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde se quedaron a las puertas del oro, cayendo en la prórroga contra Brasil y obteniendo la medalla de plata.

Invicto, y rumbo al oro

Hasta el momento, ningún equipo ha logrado doblegar a España, aunque no ha sido un camino exento de obstáculos. En el Grupo C de los Juegos Olímpicos de París 2024, España lidera con 6 puntos, seguida de cerca por Egipto con 4 puntos. República Dominicana se encuentra en tercer lugar con 1 punto, mientras que Uzbekistán aún no ha logrado sumar puntos.

El encuentro más complicado fue contra Uzbekistán, un duelo donde España solo pudo relajarse después de ganar 2-1. Sin embargo, fue contra República Dominicana donde el equipo mostró su verdadera fuerza, dominando el juego y asegurando una victoria contundente por 3-1.

España - República Dominicana M. Reino Agencia EFE

Con la moral por las nubes y el oro en la mira, el equipo español se prepara para enfrentar a Egipto, que en su duelo más reciente venció a Uzbekistán con un ajustado 1-0. Este resultado vino después de un empate sin goles contra la República Dominicana en la jornada inicial. Con el ánimo fortalecido por su reciente victoria, Egipto busca consolidar su posición y desafiar a España en un enfrentamiento que promete ser emocionante e intenso.

Alineación probable de España

Portero:

Arnau Tenas

Marc Pubill

Eric García

Pau Cubarsí

Juan Miranda

Beñat Turrientes

Pablo Barrios

Fermín López

Sergio Gómez

Álex Baena

Abel Ruiz

Alineación probable de Egipto

Portero:

Hamza Alaa

Ahmed Eid

Fayed

Abdelmaguid

El Debes

Shehata

Elneny

Kouka

Adel

Zizo

Faisal

Uzbekistán - España Miguel Gutiérrez Agencia EFE

¿Cuándo y dónde podré ver el España - Egipto?

El tercer partido del Grupo C de España, el esperado enfrentamiento contra Egipto, se disputará este martes 30 de julio a las 15:00 horas (horario peninsular español) en el Estadio Matmut-Atlantique de Burdeos.

El partido entre España y Egipto se transmitirá en La 1 y a través de la plataforma de streaming RTVE Play. Además, estará disponible en Eurosport, específicamente en los canales Eurosport 2 y Eurosport 5 (182). También se podrá ver en MAX y en la plataforma DAZN. Para quienes prefieran seguir el partido minuto a minuto, podrán hacerlo con los comentarios en tiempo real en La Razón.