El emotivo mensaje de Carolina Marín tras su lesión en París y la respuesta de deportistas como Saúl Craviotto

El momento más complicado que ha tenido la delegación española en los Juegos Olímpicos de París no ha sido ni el hundimiento de Jon Rahm cuando acariciaba la medalla ni la eliminación de las Guerreras o la derrota del dobles Nadal-Alcaraz. Eso es deporte, se gana o se pierde. El momento más difícil de asimilar fue la lesión de Carolina Marín cuando ya acariciaba la final de bádminton.

Mucho ha sucedido desde entonces. Por ejemplo, el detalle de su rival, He Bingjiao, en el podio con la plata y con un pin de España. El recibimiento que tuvo en el aeropuerto en Madrid y la confirmación de los temores: sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y de los dos meniscos.

Tras acabar el encuentro, su entrenador, Fernando Rivas, aseguró que estaba "hundida", como no podía ser de otra manera. Pasados ya un par de días, la jugadora quiso dejar un mensaje en sus redes sociales.

"El domingo sufrí uno de los momentos más difíciles de mi vida. Han pasado unos días pero necesitaré más tiempo para asimilarlo bien. Supongo que la vida nos pone en situaciones que no queremos vivir y que nadie merece, pero debemos asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible.

Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable. Pero seguro que me dejáis destacar a una persona: animé a He Bingjiao a disputar un buen partido en la final, porque la deportividad estaba por encima de todo. Pero el momento en el podium es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás y siempre le estaré increíblemente agradecida ❤️

No me gustaría acabar sin recordar que a veces usamos el deporte como ejemplo para la vida. Y el domingo también fue así: si trabajas duro y te esfuerzas más que nadie en cumplir tus sueños, estos se pueden hacer realidad. Pero no siempre ocurre.

Yo sí cumplí los sueños de la niña que salió de Huelva hace mucho tiempo, pero tenía otros por cumplir. No pasa nada, la vida sigue y yo seguiré buscando mis sueños.

Ahora empieza otro camino, pero que ya conozco...

#PuedoPorquePiensoQuePuedo"

La reacción a su mensaje fue instantánea. Deportistas como Saúl Craviotto, que en París 2024 puede convertirse en el español que más medallas olímpicas ha ganado en la historia y que por la mañana había competido, respondió: "Eres la más grande. Referente e inspiración para todos nosotros. Te queremos y en estos momentos solo podemos darte las gracias y desearte que te recuperes pronto".