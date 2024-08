Jan Beleniuk, un bronce «por los chicos que están en el frente»

Serguei Bubka, el más fabuloso atleta que produjo la Unión Soviética, hace lobby en el COI y World Athletics para que el mundo no olvide a su martirizado país, donde Putin sigue cometiendo miles de crímenes mientras se celebran los Juegos Olímpicos. La Ucrania independiente es una potencia deportiva de primer nivel, pese a sus complicadas circunstancias, pero fue incluso más importante bajo la bandera de la hoz y el martillo, con representantes tan principales como Valery Borzov, el último blanco que ganó el oro 100 metros. En París, la sablista Olha Kharlan ha subido hasta seis su medallero personal, con un bronce individual y un título por equipos.

Kharlan estuvo a punto de ser excluida de los Juegos por la Federación Internacional de Esgrima por negarse a saludar a una oponente rusa en una manga de la Copa del Mundo. Hasta el mismísimo Macron tuvo que tomar cartas en el asunto. La sablista se ha quejado de los escasos gestos de apoyo a la causa ucraniana que están teniendo los deportistas en París: «El mundo se ha olvidado de nosotros», afirmó.

El honorable Jan Beleniuk, diputado en la Rada Suprema por el partido de Zelenski, puso el conflicto ruso-ucraniano en el foco. No se trata de un enviado del presidente en misión diplomática, nada de eso, sino de un luchador de grecorromana que ganó una medalla en -87 kilos. Mulato por sus orígenes ruandeses y licenciado en Psicología, es oficial del ejército en la unidad que acudió al rescate de Bucha, la ciudad-mártir donde los invasores ejecutaron a casi medio millar de civiles a las pocas semanas de la invasión. Estaba retirado de la práctica deportiva, pero «muchos compañeros de armas me pidieron que participase en los Juegos por el país y por los chicos que están en el frente». Una medalla no gana guerras, vale, pero ayuda a subir la moral.