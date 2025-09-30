La Justicia da la razón a Pedro Rocha y anula su inhabilitación

La Justicia ha revocado la inhabilitación de Pedro Rocha, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que le había impuesto el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El juez determinó que la decisión del TAD fue “contraria a derecho”, ya que no se tuvieron en cuenta las alegaciones de Rocha, lo que le generó indefensión y vulneró sus derechos fundamentales. Asimismo, el tribunal señaló que Rocha debería haber tenido la posibilidad de presentarse a las elecciones federativas, finalmente ganadas por Rafael Louzán.

Tras conocerse la sentencia, Rocha manifestó en un comunicado que la resolución del TAD le causó un daño irreparable y anunció que estudiará, junto a sus abogados, las medidas a tomar, pues considera que fue víctima de un “linchamiento injusto e improcedente”.

La inhabilitación, que le impedía ocupar cargos en cualquier federación deportiva durante dos años, había sido dictada en junio de 2024 tras una denuncia de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE). La denuncia señalaba que Rocha se había extralimitado en sus funciones al frente de la Comisión Gestora de la RFEF, especialmente por el despido del secretario general, Andreu Camps, sin la autoridad para ello. Además, Rocha fue sancionado económicamente con 33.000 euros. Inicialmente, la instrucción había solicitado una pena de seis años por considerar tres infracciones muy graves, pero finalmente solo se le impuso la inhabilitación y la multa económica.