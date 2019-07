Kyrgios se niega a pedir perdón a Nadal tras lanzarle una bola al cuerpo en Wimbledon

En un momento del partido de segunda ronda en Wimbledon, Nadal subió a la red y Kyrgios le lanzó la bola fuerte al cuerpo. Rafa reaccionó rápido y puso la raqueta para evitar el impacto. De todas formas, le dedicó una mirada al rival que lo decía todo. No le había gustado el gesto del australiano, que después del encuentro fue preguntado por si quería pedir perdón al español por esta acción.

Su respuesta no tuvo desperdicio, a la altura de su personaje. "¿Por qué debería disculparme? ¿le golpeé? Le dio con la raqueta y gané el punto. No me importa. No tengo por qué disculparme", decía el aussie, que de paso bromeó con los segundos que se toma el de Manacor entre servicio y servicio. "Tarda muy poco", sentenció.