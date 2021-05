Míchel sería el entrenador mejor posicionado para dirigir al Getafe

Deportes

Suena Míchel y lo hace para el conjunto azulón, equipo al que ya entrenó entre 2009 y 2011. El Getafe ha accedido a dejar marchar a José Bordalás al Valencia y Míchel sería el técnico mejor posicionado para tomar su relevo.

Así lo asegura la Cadena COPE, que señala que el Getafe también maneja varias alternativas. Tras su paso por el conjunto azulón, Míchel fichó por el Sevilla. Posteriormente probó fortuna en Grecia y también en México. Tras abandonar Pumas por cuestiones personales, el madrileño se encuentra sin equipo, por lo que sería libre para firmar con el Getafe.

Las alternativas del Getafe a Míchel

Si bien Diego Martínez parecía la opción que más gustaba en el Getafe, José Luis Mendilibar y Pacheta han sido los técnicos sondeados por el conjunto azulón en los últimos días. Pese a que éste último no ha podido evitar el descenso del Huesca, ha dejado muy buen sabor de boca en el cuadro oscense, algo que no ha pasado desapercibido para el Getafe. El equipo madrileño también ha contactado con José Luis Mendilibar y, según se ha escrito, hay buena sintonía entre ambas partes. Al igual que Pacheta, el de Zaldibar no seguirá en el Eibar y vería con buenos ojos seguir entrenando en Primera División. Habrá que ver si el Getafe se decanta por una de estas dos opciones o si vuelve a poner su futuro en manos de Míchel, a día de hoy, el técnico mejor posicionado para tomar las riendas de su banquillo.