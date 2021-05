Osasuna reforzará su delantera fichando a Kike García

El cuadro rojillo ha sacado provecho del descenso del Eibar. Kike García queda libre y, pese a que Levante, Celta de Vigo y Alavés también estaban tras sus pasos, finalmente ha sido Osasuna el que ha alcanzado un acuerdo con el delantero de 31 años, que esta temporada ha anotado 12 goles.

Así lo asegura el diario AS, que habla de un entendimiento entre el atacante y Braulio, director deportivo del conjunto navarro. Kike García recalará a coste cero en Osasuna y firmará por dos temporadas con el cuadro rojillo. Además, el club no descarta ejercer la opción de compra de 8 millones de euros que tiene sobre Budimir; aunque tras el ascenso del Real Mallorca sabe que no habrá rebaja respecto al precio del bosnio. El que tendrá complicado seguir en Osasuna con la llegada de Kike García es Enric Gallego, al que aún le resta un años de contrato. Tampoco tendrán fácil que se les haga un hueco en la plantilla los cedidos Marc Cardona, Brandon Thomas y Barbero.

Kike García llegará a Osasuna y Lucas Torró podría abandonar el equipo

El Sevilla busca un recambio para Fernando que acepte, en un principio, ser suplente de éste. Entre los muchos futbolistas a los que ha sondeado el conjunto hispalense destaca Lucas Torró, centrocampista de 26 años de Osasuna. El alicantino vería con buenos ojos poner rumbo al Sánchez Pizjuán en verano. Y es que Lucas Torró considera que recalar en el Sevilla sería un importante paso adelante en su carrera. Su cláusula con Osasuna es de 10 millones de euros, lo que le convierte en una opción asequible tanto para el equipo andaluz como para el Villarreal o la Real Sociedad, que también estarían tras sus pasos.