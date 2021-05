Pacheta también es una opción para el Getafe

Aunque José Bordalás tiene contrato hasta 2022, el conjunto azulón busca nuevo técnico de cara al siguiente curso. Si bien Diego Martínez es la opción que más gusta en el Getafe, éste ha pedido tiempo para decidir si continúa o no en el Granada , lo que ha llevado al equipo madrileño a sondear a José Luis Mendilibar y a Pacheta.

Pese a que el burgalés no ha podido evitar el descenso del Huesca, ha dejado muy buen sabor de boca en el cuadro oscense, algo que no ha pasado desapercibido para el Getafe según el diario AS. Este mismo diario desvelaba recientemente contactos entre el conjunto azulón y José Luis Mendilibar y hablaba de buena sintonía entre ambos. Cabe señalar que, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el de Zaldibar no seguirá en el Eibar y vería con buenos ojos seguir entrenando en Primera División.

Pacheta podría seguir en el Huesca o fichar por el Getafe

El técnico burgalés tiene desde hace tiempo una oferta para extender su contrato con el cuadro oscense. Así lo reconocía antes de que se certificara el descenso del Huesca: “Aquí, me han ofrecido renovar hace un mes y pico yendo último. Eso lo agradezco en el alma, lo voy a agradecer siempre. Yo sí que creo, y lo he hablado con ellos, que voy a hablar con ellos a final de temporada y vamos a esperar ahí porque no quiero perder ni un ápice de la concentración que tengo para salvar al Huesca”. ¿Terminará recalando Pacheta en el Getafe?