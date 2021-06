El conjunto hispalense piensa en el atacante de 25 años del Nápoles para dar un salto de calidad a su plantilla. Aunque Hirving Lozano ha anotado 15 goles en los 43 partidos que ha disputado, podría cambiar de aires tras la llegada de Spalletti al equipo, algo que quiere aprovechar el Sevilla.

Y es que el Nápoles podría ver bien hacer caja por alguno de sus futbolistas para poder acometer una profunda reestructuración de su plantilla. Por ello, según Il Mattino, el Sevilla ha presentado una oferta por Hirving Lozano, aunque la cuantía de ésta no ha trascendido. Cabe señalar que el mexicano recaló en el Nápoles procedente del PSV hace dos veranos a cambio de 35 millones de euros, cifra que, en ningún caso, alcanzará el Sevilla.

Hirving Lozano y los otros fichajes en los que trabaja el Sevilla

Además de por Hirving Lozano, el equipo andaluz, que ya ha tiene atado a Marko Dmitrovic, se ha movido por Joselu, con el que ya tendría un acuerdo. No obstante, hacer lo propio con el Alavés no resultará sencillo, aunque el Sevilla confía en poder desbloquear la operación incluyendo a Munir en su oferta.

El club de Nervión también busca un jugador para dosificar a Fernando. Para ello piensa en Mauro Arambarri, aunque tampoco pagará los 25 millones de euros que figuran en la cláusula del centrocampista del Getafe. “Desde luego, si se queda en España, el Sevilla es una buena plaza. Eso es indudable. El Sevilla se ha asegurado varios años jugar la Liga de Campeones porque se están haciendo las cosas bien en la entidad. Es una decisión personal del chico. Tiene que decidir a donde quiera ir y luego llegaremos a un acuerdo entre los clubes. Hasta el momento no he recibido la llamada ni de Monchi ni de nadie relacionado con el Sevilla. Creo que Monchi, aunque sea para saludarme, me hubiese llamado”, decía al respecto Ángel Torres, presidente del conjunto azulón.