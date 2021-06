El Granada habría tanteado a Diego Costa

Deportes

Pese a las salidas de Diego Martínez y de Rui Silva, el cuadro nazarí se resigna a dar un paso hacia atrás. Es por ello por lo que ha contratado al que fuera seleccionador español, Robert Moreno, como nuevo entrenador; y se ha interesado por jugadores de la talla de Carles Aleñá, de Riqui Puig o de Jovetic. El último futbolista de renombre en ser relacionado con el Granada ha sido Diego Costa.

Así lo asegura TodoFichajes, que señala que el delantero de 32 años es la opción que más gusta a la dirección deportiva para cubrir la marcha de Roberto Soldado al Levante. No obstante, se antoja complicado que el Granada pueda fichar a Diego Costa. El que fuera internacional español quiere seguir peleando por grandes objetivos y dicha oportunidad se la ofrecería el Benfica. Sin embargo su fichaje no termina por concretarse, algo que ha animado al Granada a tantear a Diego Costa. También al Besiktas, que sería el equipo que está dispuesto a pagar una ficha más alta al ex del Atlético de Madrid. De momento, tras su salida del cuadro colchonero durante el pasado mercado invernal, Diego Costa se encuentra a la espera de encontrar un nuevo club.

Las alternativas del Granada a Diego Costa

Además de Diego Costa, otra opción ambiciosa que maneja el equipo andaluz para cubrir la baja de Roberto Soldado, y que gusta a la dirección deportiva, es la de Rafa Mir. El Huesca no ha ejercido la opción de recompra de 12 millones de euros que tenía sobre él y eso es algo que quieren aprovechar varios clubes. También el Wolverhampton quiere aprovechar que ha anotado 16 goles en 39 partidos para hacer caja por él ya que termina contrato en 2022.

Más asequible que Rafa Mir, y que Diego Costa pese a que también llegaría a coste cero, resultarían para el Granada Sergi Enrich o Ángel Rodríguez, ambos sin equipo tras haber pasado por el Eibar y por el Getafe respectivamente. También ha vuelto a ser una opción para el cuadro nazarí el chino Wei Shiao. Sin embargo apostar por él no termina de convencer a Robert Moreno pese a que se trataría de un fichaje estratégico que podría aportar mucho al club.