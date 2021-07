El agente de Erick Cabaco, en Italia para negociar con el Milán

Deportes

Gerardo Arias, representante del futbolista del Getafe, ha sorprendido con sus últimas declaraciones. Según ha afirmado, se encuentra en Milán para negociar con el cuadro rossonero por Erick Cabaco.

“Estoy en Milano, voy a tener una reunión muy importante porque Erick Cabaco tiene chance de jugar en Milán”, han sido las palabras de Gerardo Arias en el programa de radio "Estoy en Milano, voy a tener una reunión muy importante porque Erik Cabaco tiene chance de jugar en Milán" Gerardo Arias en 100% Deporte — Sport 890 (@Sport890) July 26, 2021 " target="_blank">Sport 890.

Las declaraciones del agente del central de 26 años no dejan de ser sorprendentes ya que el equipo italiano cuenta con Kjaer, Romagnoli, Tomori, Caldara, Gabbia y Kalulu en su demarcación. Por otro lado, Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmaba recientemente que el club no dejaría salir a ninguno de sus titulares si no era por su cláusula de rescisión, que en el caso de Erick Cabaco es de 20 millones de euros. “Que no salga nadie va a ser difícil pese a que las cláusulas son intocables para muchos clubes. Yo he adquirido ese compromiso conmigo mismo y no prometo nada, porque luego los futbolistas hacen lo que quieren, pero no quiero que nadie del equipo titular se vaya si no pagan la cláusula. Y eso lo saben los futbolistas”, fue lo que dijo el dirigente del conjunto azulón.

Al igual que Erick Cabaco, Maksimovic está siendo tentado para abandonar el Getafe

Aunque el equipo madrileño sólo está dispuesto a dejar salir a Mauro Arambarri, también podría hacerlo otro de los que ha sido uno de sus pilares en el centro del campo en los últimos años. Y es que, tanto la Roma como el Benfica están dispuestos a llevarse a Nemanja Maksimovic del Getafe.