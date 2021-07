Roma y Benfica amenazan la continuidad de Maksimovic en el Getafe

Fútbol

El conjunto azulón, que se ha mostrado abierto a dejar salir a Mauro Arambarri, podría perder a otro de los que ha sido uno de sus pilares en el centro del campo en los últimos años. Y es que, tanto la Roma como el Benfica estarían dispuestos a llevarse a Nemanja Maksimovic del Getafe.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que ambos clubes han contactado con el serbio para saber si está abierto a cambiar de aires. El Getafe, por su parte, se remitirá a la cláusula de Nemanja Maksimovic; entre otros motivos, porque deberá dar al Valencia el 30 por ciento de lo que ingrese por su venta.

El conjunto que tendría mayor musculo financiero para acometer la operación sería la Roma. Además, el equipo que dirige José Mourinho tendría un segundo objetivo en el Getafe. La lesión de Spinazzolla ha llevado al club italiano a peinar el mercado en busca de un recambio y un futbolista que gusta a Mourinho es Marc Cucurella, por el que el conjunto azulón ha rechazado recientemente una oferta del Brighton. Para hacerse con sus servicios, la Roma podría presentar una oferta conjunta por él y por Nemanja Maksimovic. De no alcanzar un acuerdo, será el Benfica el que tenga opciones de hacerse con el serbio.

Roma y Benfica deberán hacer frente a la cláusula de Maksimovic

“Que no salga nadie va a ser difícil pese a que las cláusulas son intocables para muchos clubes. Yo he adquirido ese compromiso conmigo mismo y no prometo nada, porque luego los futbolistas hacen lo que quieren, pero no quiero que nadie del equipo titular se vaya si no pagan la cláusula. Y eso lo saben los futbolistas”, decía Ángel Torres, presidente del Getafe, al ser preguntado por el futuro de varios jugadores de su plantilla.