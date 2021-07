El interés del Valencia convierte a Yan Eteki en trending topic

Fútbol

Tras no ejercer la opción de compra que tenía por Christian Oliva, el conjunto che sigue peinando el mercado en busca de un recambio para el uruguayo. Aunque son muchos los centrocampistas que han sido relacionados con el Valencia, ahora el que suena con más fuerza es Yan Eteki, futbolista del Granada. El que fuera jugador del Sevilla se ha convertido rápidamente en trending topic ya que muchos españoles han querido manifestar que, de las opciones que barajaba el club, es la que menos les gusta.

Las alternativas del Valencia a Yan Eteki

Y es que muchos han soñado que la llegada de José Bordalás llevara aparejado el fichaje de Mauro Arambarri. Sin embargo hay equipos de primer nivel tras el charrúa y las pretensiones del Getafe son demasiado elevadas para el Valencia. También parecía ilusionante el regreso de Jefferson Lerma a LaLiga Santander. Además se antojaba factible después de que el Bournemouth se haya quedado con las ganas de ascender a la Premier League. Aún así el conjunto inglés pagó 28 millones de euros al Levante por él en 2018 y quiere recuperar parte de ese dinero, lo que ha dificultado su desembarco en la capital del Turia. Tampoco parece que vaya a volver a España de la mano del Valencia Omar Mascarell, que ya dio calabazas al club de Mestalla durante el pasado mercado invernal. “Cualquier interés es un halago, pero no me bajo del barco del Schalke”, dijo el ex del Real Madrid justificando su decisión de no recalar en el conjunto che.