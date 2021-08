Alba Carrillo se juega su puesto de trabajo por defender a Casillas

Deportes

El que fuera guardameta del Real Madrid, del Oporto y de la Selección ha tenido sus más y sus menos este fin de semana con los reporteros de Mediaset. Pese a trabajar para el mismo grupo, Alba Carrillo no ha dudado en salir públicamente en defensa de Iker Casillas, algo que podría no haber gustado nada dentro de la cadena.

El de Móstoles se mostró visiblemente enfadado ante las preguntas de los reporteros de Socialité, que le asaltaron cuando estaba en Navalacruz, su pueblo de Ávila. “Me has hecho siete preguntas seguidas y me mosquea bastante, no soy tonto”, replicaba Iker Casillas. Posteriormente, el programa cebaba así el vídeo a través de su cuenta de Twitter: “Iker Casillas pierde los papeles y se encara con un equipo de Socilité”. Al leer esto el propio exguardameta reaccionaba en dicha red social: “Un poco más y me vuelvo loco. Saco cuchillos. Bazucas, Tanques, Cazas, Misiles. En fin… Feliz fin de semana a todos. Incluidos a vosotros Socialité. Me gusta vuestro programa...”.

Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin… #FelizFinDeSemana a todos!! Incluido a vosotros @socialitet5 !! Me gusta vuestro programa… https://t.co/cIGrywYfaM — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 31, 2021

La defensa de Alba Carrillo a Iker Casillas

Ahora la que se ha pronunciado al respecto ha sido Alba Carrillo en Ya es Mediodía: “A los pueblos hay que dejarlos tranquilos, hay que dejar a la gente descansar. A veces me han perseguido y de verdad la gente que está ahí quiere estar con su amigo y no quiere estar cinco horas aguantando que estés preguntando y molestando”.

“A veces los reporteros son muy dañinos, a mí me han hecho muchísimo daño. Estás pasando un mal momento personal, te están machando y ¡te están hiriendo!”, ha añadido la colaboradora tras ponerse en la piel de Iker Casillas.