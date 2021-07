El tuit de Iker Casillas tras perder los papeles con Socialité

Deportes

El programa presentado por Maria Patiño ha emitido unas imágenes del que fuera portero del Real Madrid, del Oporto y de la Selección en el que se podía ver a éste enfadado. Y es que a Iker Casillas no le ha gustado nada que los periodistas de Socialité se hayan desplazado hasta Navalacruz, su pueblo de Ávila.

“Me has hecho siete preguntas seguidas y me mosquea bastante, no soy tonto”, decía el de Móstoles a un reportero. Posteriormente Socialité cebaba así el vídeo a través de su cuenta de Twitter: “Iker Casillas pierde los papeles y se encara con un equipo de Socilité”. Al leer esto el propio Iker Casilla reaccionaba en dicha red social. “Un poco más y me vuelvo loco. Saco cuchillos. Bazucas, Tanques, Cazas, Misiles. En fin… Feliz fin de semana a todos. Incluidos a vosotros Socialité. Me gusta vuestro programa...”, escribía con ironía.

Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin… #FelizFinDeSemana a todos!! Incluido a vosotros @socialitet5 !! Me gusta vuestro programa… https://t.co/cIGrywYfaM — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 31, 2021

Tras esto, los periodistas de Socialité volvieron a salir al encuentro de Iker Casillas en Navalacruz. Entonces el de Móstoles fingió estar afónico para evitar las preguntas de los reporteros.

Iker Casillas denunció el acoso mediático que sufre desde que se separó de Sara Carbonero

“El acoso mediático al que estamos siendo sometidos tanto mi familia como yo personalmente, nos está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí. Lamentablemente no se está produciendo, reflejándose en un acoso permanente”, llegó a expresar Iker Casillas a través de un comunicado emitido el pasado mes de mayo.