La escalofriante imagen de la pierna de Aleix Vidal tras haber recibido 15 puntos tras la entrada de Pezzella

El que fuera jugador del Sevilla, anotó frente al Betis su primer gol con la camiseta del Espanyol, algo que propició que tuviera un encontronazo con la grada. Aleix Vidal tuvo también un encontronazo con Pezzella por el que tuvo que recibir 15 puntos de sutura en la pierna derecha.

Pese a la gravedad de su lesión, el carrilero quiso seguir jugando, algo que le reprochó la grada al considerar que estaba tratando de perder tiempo. Las escalofriantes imágenes que se han difundido de su pierna derecha tras recibir los mencionados 15 puntos de sutura han demostrado que Aleix Vidal no estaba exagerando.

Vicente Moreno y la entrada de Pezzella a Aleix Vidal

Vicente Moreno, entrenador del Espanyol, manifestó este domingo que fue “un partido de momentos” el que empató (2-2) su equipo en el campo del Betis, donde el conjunto barcelonés arrancó “bien” y estuvo “cómodo hasta el posible 0-2”.

“No estuvimos como tenemos que estar en algunas jugadas. No necesitábamos el punto, queríamos ganar, pero hay que valorar el punto sumado. Si no hemos ganado, que sea el miércoles”, señaló Vicente Moreno, cuyo equipo aún no conoce la victoria en el presente campeonato.

El técnico valenciano se quejó de haber sido “tan penalizado en los malos momentos”, consecuencia de “no manejar los buenos momentos del rival”, cuando, a su juicio, el Espanyol ha “encajado dos goles con facilidad. Faltó tranquilidad y hay que intentar no pagarlo tanto”.

Vicente Moreno destacó que le gustaría “que los 90 minutos fueran un monólogo” de sus futbolistas “pero hay altibajos. El Betis hace sufrir a todos los equipos con los que ha jugado”, por eso “la idea es que no te penalice tanto en esos minutos en los que te domina”.

El técnico ‘perico’ cree que “la jugada de Aleix Vidal”, que supuso la expulsión de Pezzella, “desde la banda se ve clara” de tarjeta roja, aunque aseguró que él no es “nadie para decir si la decisión del colegiado fue la correcta”.