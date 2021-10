Ya hay un equipo dispuesto a sacar a Luuk de Jong de Barcelona con permiso del Sevilla

FC Barcelona

Ronald Koeman ya es historia y el conjunto azulgrana quiere borrar todo rastro en su plantilla del técnico holandés. En especial quiere deshacerse de su apuesta más controvertida, de Luuk de Jong. Desprenderse del delantero de 31 años implica para el Barcelona una negociación a tres bandas ya que éste pertenece al Sevilla, club con el que tiene contrato hasta 2023. La solución podría llegar desde Turquía ya que el Besiktas estuvo interesado en sus servicios el pasado verano.

El Barcelona confía que el cuadro otomano siga interesado en él para poder ahorrarse parte de su ficha, que es de 2 millones de euros. La intención del equipo catalán es alcanzar un acuerdo con el Sevilla para poner punto y final a su cesión y que éste recale a préstamo en el Besiktas hasta final de temporada. El Sevilla, por su parte, no pondrá obstáculos, aunque no devolverá al Barcelona el medio millón que pagó por su préstamo. Y es que el conjunto hispalense quiere que Luuk de Jong tenga el protagonismo necesario como para poder sacar un buen precio por él el próximo verano, cuando entre en su último año de contrato. Volver a ver al holandés defendiendo la camiseta del Sevilla se antoja complicado ya que Julen Lopetegui no cuenta con él.

La despedida de Luuk de Jong del Sevilla cuando puso rumbo al Barcelona

“Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los sevillistas”, fue el mensaje de despedida de Luuk de Jong cuando recaló en el Barcelona el pasado verano.

“¡Hemos hecho historia juntos! Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver”, agregaba el atacante.